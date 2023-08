T_Jama lança coleção inspirada nos anos 70

O estilo hippie chique que foi sucesso na década de 70 tem ganhado força nas passarelas e streetstyle dos mais descolados. Esse período icônico marcado pelas roupas largas, estampas ousadas e psicodélicas, que mistura uma elegância descontraída e muito ousada, foi fonte de inspiração para a nova coleção da T_Jama.

A coleção Cósmica traz peças femininas e masculinas que fazem referências à época trazendo para a atualidade esse ar retrô fashion.

“Unimos nessa coleção os três principais atributos da nossa marca: Conforto, cor e estilo. A coleção Cósmica combina um tecido de malha de algodão com elastano extremamente macio, essa estampa autoral psicodélica super fashionista e uma modelagens retrô. Trazendo ousadia e autenticidade para que o consumidor possa usar tanto em um festival de música quanto para relaxar em casa”, conta Ligia Abravanel, sócia da marca.

Para o público feminino, a marca apresenta uma blusa manga longa estilo sino, com caimento evasê e decote em V que alonga a silhueta e valoriza o colo feminino. E ainda conta no final do decote, um elástico costurado com trançador verde limão, que forma um franzidinho super charmoso e dá um toque de contraste com a estampa.

Como opção de parte de baixo, a calça flare da mesma coleção vem para completar o look. Essa modelagem já é um clássico na T_Jama. Com cintura alta de elástico, tem caimento mais ajustado nas coxas e boca mais larga na barra com características parecidas com as calças usadas na década de 70.

Os homens que curtem moda, não ficaram de fora nessa coleção. Para eles, uma camiseta tradicional, manga curta, barra reta e gola careca com a estampa psicodélica inspirada em um jogo de luzes trazem esse ar vintage. O detalhe especial está no bolso com costura trançada em verde neon que contrasta com a estampa.

Para completar o look, uma calça com modelagem reta e bolso faca nas laterais, que oferece maior praticidade para o dia a dia. E pensando em proporcionar conforto, o cós com elástico embutido proporciona ajuste ideal ao corpo trazendo mobilidade tanto para sair quanto para relaxar em casa.