Suzano Vôlei é vice-campeão paulista de 2024, pela segunda vez

Clube consolida seu status de protagonista no esporte

O Suzano Vôlei garantiu o vice-campeonato paulista de 2024 no domingo (13) durante partida decisiva contra o Vôlei Renata, que levou a melhor no golden set (25×18) após um 3 sets a 0 (25×23; 27×25; 25×22) pelo segundo jogo da decisão do torneio estadual, disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Com o resultado, o Suzano igualou a campanha de 2023, quando também chegou à segunda colocação, consolidando cada vez mais a equipe do Alto Tietê como uma das protagonistas do voleibol nacional.

A partida final foi marcada por mais um grande confronto entre os dois times de melhor campanha do Paulista. O Suzano, que venceu o duelo de ida em seus domínios por 3 sets a 1, lutou do início ao fim contra os campineiros que, inspirados, venceram a partida regular, forçando a disputa para o set de desempate. Na parcial derradeira, a melhor ficou para os donos da casa que conquistaram o quarto título estadual, seis a menos que o Suzano, o maior campeão da história do certame com dez vitórias.

A grande campanha da equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, foi marcada por partidas emocionantes e duelos de alta tensão. Além das finais, o Suzano venceu o atual campeão brasileiro, Sesi Bauru, nas semifinais pelo segundo ano seguido, alcançando ainda o feito de derrotar todos os sete adversários da competição, incluindo o arquirrival Vedacit Vôlei Guarulhos e o Viapol Vôlei São José dos Campos. As repetidas campanhas de destaque vem consolidando o Clube como uma potência do voleibol paulista e um dos grandes nomes do esporte brasileiro.

Agora, o Clube volta suas atenções para a disputa da Superliga Nacional, torneio no qual Suzano é tricampeã, com títulos conquistados em 1993, 1994 e 1997. A estreia do Suzano Vôlei no torneio acontecerá no dia 23 de outubro (quarta-feira), às 18h30, contra o Joinville Vôlei no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina.

