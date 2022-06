Suzano terá o 1º Hospital de Cirurgias do Estado

Suzano vai receber o primeiro Hospital de Cirurgias do Estado de São Paulo a partir desta semana. O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia durante evento realizado na manhã de sábado (25/06), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava. A unidade funcionará em um dos prédios do Hospital Auxiliar das Clínicas (HC) da cidade que durante a pandemia dispunha de leitos para internação de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19). Na ocasião, que reuniu diversas lideranças políticas e que teve como anfitrião o prefeito Rodrigo Ashiuchi, também foram assinados termos de convênios para liberação de investimentos para a cidade.

O objetivo com a nova medida é zerar a demanda por cirurgias eletivas, a partir de um mutirão a ser promovido em todo o Estado, que chega a 540 mil pessoas. Só no Alto Tietê são 70 mil. Segundo Rodrigo Garcia, nesta semana terão início os atendimentos ambulatoriais pré-operatórios para que depois, em julho, comecem os procedimentos. A expectativa é de que sejam realizadas 400 cirurgias eletivas por mês na nova unidade, que dispõe de 120 leitos, por meio de encaminhamentos via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross). A intenção do governo estadual é alcançar a meta em até seis meses. Depois desse período o local voltará a ser absorvido pelo HC para outros atendimentos.

Antes do evento no Mirambava, Garcia e Ashiuchi fizeram uma visita técnica ao local que irá abrigar as cirurgias eletivas na cidade, acompanhados do deputado federal Marcio Alvino; dos deputados estaduais Estevam Galvão de Oliveira e André do Prado; do secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn; do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; e do diretor-executivo da unidade, Eduardo Santocchi.

“Se não fizéssemos esse mutirão, levaríamos dois anos e meio para acabar com fila de espera. Por isso a importância do Hospital de Cirurgias em Suzano, o primeiro exclusivo para essa finalidade em todo o Estado de São Paulo. Se não fosse a pandemia, essa medida teria sido tomada lá atrás. Mas é importante lembrarmos que o HC foi fundamental para darmos suporte no atendimento de pessoas contaminadas pela Covid-19 que precisavam de leitos de internação. Agora será imprescindível também para acabarmos com essa demanda grande que temos hoje e depois para prestar um atendimento hospitalar à população de Suzano e toda a região do Alto Tietê”, destacou o governador.

O prefeito agradeceu a Rodrigo Garcia pelo empenho em garantir o serviço e também por proporcionar outros investimentos que vão ao encontro do momento especial que Suzano vive nos últimos anos. “Tudo isso é a realização de um sonho, com os pés no chão e muito trabalho. O governador não olha para a esquerda nem para a direita, mas sim para frente. Ele teve sensibilidade e determinou a criação desse importante Hospital de Cirurgias, que já muito nos orgulha. Será um alívio para milhares de pessoas que há tempos aguardam pelos procedimentos. Sem contar o ganho que a cidade terá com o novo HC à disposição na sequência para a população”, afirmou Ashiuchi.

O anúncio foi bastante comemorado pelo deputado federal Marcio Alvino e pelo deputado estadual André do Prado, que vêm acompanhando os desdobramentos para melhoria do atendimento em Saúde na cidade. “Nunca antes na história Suzano e região receberam tanta atenção do governo do Estado como vem ocorrendo nos últimos meses. É muita sintonia, e quem ganha é a população. Não tenho dúvida de que esse Hospital de Cirurgias será um marco para a cidade e a vida de tanta gente”, disse Alvino. “Este anúncio demonstra como o governador Rodrigo Garcia está atento às necessidades da região e preocupado em dar solução a um assunto tão importante que são as cirurgias eletivas. Nos próximos dias teremos o início de um serviço histórico em Suzano”, complementou Prado.