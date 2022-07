Suzano terá Centro de Bem-Estar Animal

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o deputado federal Marcio Alvino anunciaram a construção de um “Centro de Bem-Estar Animal” no município. O novo equipamento é fruto de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil, intermediada pelo vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, também acompanhou a agenda.

Com expectativa de ser construída no Parque Max Feffer, atrás no PlayPet, a unidade deverá contar com canil, gatil, área permanente de adoção e ambiente de castração. “Com o recebimento da emenda do deputado, vamos dar início à criação de um projeto técnico, em parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano, para que, assim, possamos dar início aos processos de licitação”, detalhou Chiang.

A expectativa é de que todo o trabalho documental seja superado no prazo de 90 dias.

“Será um equipamento de grande relevância, inédito em Suzano, que dará mais visibilidade à causa animal, ao passo em que teremos a possibilidade de potencializar todo o trabalho que já estamos realizando, com o projeto ‘Baby, me leva’ e com as centenas de castração e microchipagem, por exemplo”, informou o titular da pasta.

Unidade será fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil do deputado federal Marcio Alvino,

por intermédio do vereador Marcio Malt