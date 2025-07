Câmara Municipal de Suzano encerra primeiro semestre com 1.838 proposituras apresentadas

A Câmara Municipal de Suzano terminou o primeiro semestre de 2025 com um total de 1.838 proposituras apresentadas, segundo levantamento da Diretoria Legislativa. O balanço inclui 60 projetos de lei, que podem se transformar em leis ordinárias do município; 48 moções de aplauso, apoio, apelo, repúdio ou protesto; 20 projetos de decreto legislativo e nove projetos de resolução, destinados a regulamentar matérias internas e externas da Casa de Leis; além de três projetos de lei complementar, duas emendas substitutivas, uma subemenda, 332 indicações e 1.355 requerimentos, além de oito vetos.

Os projetos de lei são aqueles que podem ser transformados em leis ordinárias do município. As moções são manifestações dos vereadores sobre determinado assunto. Elas podem ser de aplauso, apoio, apelo, repúdio ou protesto.

Diversas leis foram sancionadas no período, destacando-se ações para diferentes áreas. Entre elas, estão a inclusão de eventos no calendário oficial da cidade, como o “Suzano Moto Fest” e o “Dia do Motociclismo”; a instituição do crachá de identificação e cordão AVC Estrela para pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral, campanha “Maio Vermelho” de conscientização sobre AVC e a obrigatoriedade de instalação de fraldários em locais de grande circulação.

Ainda no início do ano, foram promulgadas as leis 5.617/2025, Linha de Cuidado à Saúde da Mulher no Climatério e Menopausa; e a 5.620/2025, que por sua vez obriga a instalação de câmeras de monitoramento e outros dispôsitivos de segurança nas escolas e creches.

Entre os novos projetos que passaram a valer, destaca-se ainda o sistema de proteção e cuidado às mães de natimortos e com óbito fetal, além de leis voltadas para o lazer, como a Festa das Crianças do Jardim Europa e medidas de segurança para a retirada de enxames. Em abril, foram incluídos no calendário oficial a Semana da Criatividade e Inovação, e o Dia do Profissional de Educação Física.

No mês de maio, também passaram a vigorar leis que tratam da instalação de pontos de hidratação em corridas de rua, da declaração de utilidade pública do Instituto Cegonha e da inclusão da Corrida das Águas no calendário oficial. Em junho, foi publicada a lei que cria a Semana do Jogo de Xadrez, celebrada na semana do dia 20 de julho.

O semestre também marcou o início da nova Mesa Diretiva do Legislativo para o biênio 2025-2026, composta pelo presidente Artur Takayama; vice-presidente Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; primeiro secretário André Marcos de Abreu, o Pacola; segundo secretário Rogerio Castilho; e terceiro secretário Max Eleno Benedito.

Entre janeiro e junho de 2025, vereadores protocolaram indicações e requerimentos que abordam políticas públicas para saúde, segurança e eventos