Suzano tem inscrições gratuitas para o 9º Passeio Ciclístico

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, abre nesta segunda-feira (18/09) as inscrições para o 9º Passeio Ciclístico de Suzano. Os interessados em participar devem se cadastrar mediante a doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal) na sede da pasta, localizada na rua José Correia Gonçalves, 152, no centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, exceto feriados.

É necessário apresentar um documento de identidade com foto, além da doação de um quilo de alimento não perecível. Os cadastros poderão ser efetuados até o dia 20 de outubro (sexta-feira). Os primeiros 800 inscritos também serão contemplados com uma camiseta e uma bolsa exclusivas para a atividade. A entrega ocorrerá no início do evento.

O 9º Passeio Ciclístico está programado para o dia 22 de outubro, com concentração marcada para as 7h30, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O itinerário prevê o percurso passando pela avenida Senador Roberto Simonsen, avenida Brasil, retornando à Roberto Simonsen, depois seguindo para a rua Sete de Setembro, avenida Mogi das Cruzes e, por fim, retornando à Roberto Simonsen, finalizando o trajeto no parque.

No total, o deslocamento compreende 6,2 quilômetros de extensão e o roteiro leva em consideração a segurança, a engenharia de tráfego e a facilidade, tanto para crianças como para adultos. Vale destacar que o passeio foi pensado para reunir a comunidade e conscientizar os suzanenses acerca da segurança no trânsito, destacando especialmente o respeito para com ciclistas e pedestres.

Além disso, outro ponto que será levantado é o impacto positivo causado pelo bom comportamento e a sensibilidade ao adotar uma postura responsável nos momentos de condução de veículos, usando como base o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, é importante promover uma atividade como esta. “Nosso objetivo é incentivar o desenvolvimento de hábitos respeitosos no trânsito, de modo que o público presente entenda os valores de práticas simples, mas capazes de proporcionar um fluxo de veículos mais harmonioso e com menos acidentes”, afirmou.

Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou que esta também é uma oportunidade para fazer o bem e cuidar da saúde. “Além de participar de um dia especial, também será possível fazer a doação de alimentos e, assim, fortalecer os estoques do Fundo Social e ajudar muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Outro benefício será a realização de exercícios físicos, tendo em vista que o ciclismo auxilia diretamente no fortalecimento muscular. Será um momento muito feliz, por isso esperamos o comparecimento e a colaboração de todos”, definiu.

Toda a atividade será acompanhada pelas equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, visando promover mais segurança. Além disso, todas as vias do percurso serão totalmente interditadas no momento da passagem dos ciclistas. Mais informações sobre o passeio e as inscrições podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4746-1166.