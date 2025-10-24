Suzano: tatuagem gratuita para mulheres que passaram por mastectomia

Projeto do “Outubro Rosa” oferece reconstrução de aréola e camuflagem de cicatrizes como forma de resgatar autoestima e bem-estar de pacientes oncológicas

Uma parceria inédita que garante tatuagens gratuitas de reconstrução de aréola e camuflagem de cicatrizes para mulheres que passaram por mastectomia foi feita pela Prefeitura Municipal de Suzano. A ação, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Fundo Social de Solidariedade, integra a programação do “Outubro Rosa” e tem como objetivo promover autoestima e bem-estar às pacientes oncológicas.

O atendimento é destinado a mulheres que realizaram cirurgia de mastectomia total ou parcial há pelo menos seis meses, mediante liberação médica do oncologista. A expectativa é atender duas pacientes por semana. As interessadas devem comparecer ao Fundo Social de Solidariedade com RG, CPF e comprovante de endereço para preencher a ficha de inscrição. Após o cadastro, os casos são encaminhados ao estúdio do tatuador Rodrigo Borges, localizado na avenida Mogi das Cruzes, 474, no bairro Parque Suzano.

Idealizador do projeto, Rodrigo Borges conta que a iniciativa nasceu de uma experiência pessoal. “Comecei a me interessar mais sobre a causa ao acompanhar, junto com minha esposa, um período do processo de cicatrização dela. Pude perceber o quanto a cicatriz afetava seu conforto e autoestima. Estudei sobre o tema e notei que muitas mulheres se sentiam constrangidas com as marcas da cirurgia. Com meu trabalho artístico, percebi que poderia devolver não apenas um sorriso, mas a autoconfiança delas”, explicou.

As tatuagens de reconstrução e camuflagem têm um impacto significativo na recuperação emocional de pacientes que enfrentaram o câncer de mama. Além de ajudar na reconstituição estética, elas contribuem para restaurar a autoimagem e o sentimento de pertencimento.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, ressaltou a importância do projeto no acolhimento das pacientes: “Essa ação é uma extensão do cuidado que oferecemos às mulheres em tratamento oncológico”.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou que a iniciativa vai além da estética: “Nosso papel é oferecer ferramentas e oportunidades que promovam o bem-estar. Essa parceria com o Rodrigo Borges e a Secretaria de Saúde trata de saúde emocional e valorização pessoal”.





Créditos: Luana Bergamini/SecopSuzano

