Suzano solicita ao Estado apoio para minimizar impactos das chuvas

Medidas imediatas e de longo prazo foram requeridas pelo prefeito Pedro Ishi em contato com o governador Tarcísio de Freitas no domingo (2)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu no domingo (2) com o diretor de Divisão de Recuperação da Defesa Civil estadual, capitão da Polícia Militar Eduardo Henrique Schulte Leme, em Poá. Na ocasião, o chefe do Executivo também estabeleceu contato com o governador Tarcísio de Freitas por telefone, para solicitar apoio na adoção de ações imediatas e a longo prazo que visam reduzir os impactos das fortes chuvas que atingiram as cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

Entre os pedidos feitos pela Prefeitura de Suzano estão a limpeza do rio Guaió, desde a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) até o rio Tietê, em uma extensão de 1,3 quilômetro; a abertura total das comportas da Penha; e o aumento do diâmetro da tubulação do Ribeirão das Palmeiras, que passa sob a pista antiga da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no Jardim Amazonas, visando dar mais vazão à água.

As demandas foram apresentadas durante reunião com o representante do Estado, contando ainda com as presenças do prefeito da cidade vizinha, Saulo Souza; do vice, Eliardo Jordão; do vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke; do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira; do secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavione; do diretor da Defesa Civil suzanense, Antônio Wenzler; e demais autoridades locais.

Por telefone, o prefeito Pedro Ishi tratou com o governador Tarcísio de Freitas sobre as necessidades de Suzano. O chefe do governo estadual agendou uma reunião presencial já para esta segunda-feira (3), no Palácio dos Bandeirantes, na capital. Entre os assuntos a serem discutidos estão o estudo para um plano de drenagem que vai beneficiar o município, projetos urbanos para melhorar o escoamento de água e iniciativas estruturantes para a melhoria das cidades.

“Infelizmente, parte do Estado foi afetada pelas chuvas, que vieram fortes e em um curto período. Em Suzano, estamos adotando todas as medidas necessárias de forma imediata para o cuidado das famílias, mas também estamos trabalhando para ações de longo prazo, para evitarmos problemas futuros”, declarou Ishi.

O governador Tarcísio de Freitas, por sua vez, destacou a ajuda imediata que o Estado está oferecendo, sobretudo na doação de itens essenciais para as famílias atingidas. Suzano, inclusive, foi contemplado com doações por parte da Defesa Civil. “Estamos trabalhando, unidos às prefeituras, para solucionarmos essas situações, desde o estudo para um plano de drenagem até com projetos para melhorar o escoamento das chuvas no município. Contem com o governo do Estado”, disse.

Por fim, o prefeito suzanense agradeceu o chefe do Executivo de Poá por abrir as portas da prefeitura para a reunião com o Estado.

Solidariedade

O Fundo Social está mobilizado no atendimento às famílias afetadas, realizando a doação de alimentos e fraldas e orientando as pessoas nos bairros. Além disso, o órgão iniciará nesta segunda-feira (3) uma campanha de arrecadação de produtos para higiene pessoal e de limpeza em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para auxiliar as famílias impactadas pelas chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

Itens como sabonete, papel higiênico, absorvente, pasta de dente, desodorante, sabão em pó, detergente, entre outros, podem ser entregues por qualquer munícipe na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; ou na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano

Reunião com governador do Estado será hoje