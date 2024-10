Suzano Shopping traz arena gamer e muita diversão para a garotada

Eventos prometem alegria e satisfação com jogos e brincadeiras diversas para as crianças

O Suzano Shopping preparou uma programação especial para o mês das crianças, com atividades gratuitas para os pequenos. A partir do sábado (5), a garotada poderá se divertir na Arena Gamer, participar de oficinas de slime e pintura em gesso, além de outras atividades lúdicas e encontros com personagens.

A Arena Gamer, localizada próxima ao restaurante Tasty Grill, estará disponível todos os sábados e domingos, das 14h às 20h, com jogos antigos e Just Dance. As oficinas de slime e pintura em gesso acontecem nos dias 5 e 19 de outubro, das 14h às 18h, para crianças de três a 12 anos, com inscrições pelo aplicativo do shopping.

Nos dias 12 e 16, haverá atividades como: roda de cantadas, paraquedas lúdico, adivinhações de filmes da Disney e piquenique, das 14h às 18h. No dia 12, personagens Roblox estarão presentes a partir das 16h, e haverá pintura facial gratuita das 14h às 18h.

Além disso, o shopping está promovendo um sorteio de um PlayStation 5 com um ano de jogos grátis. Para participar, basta juntar R$ 300 em compras nas lojas participantes e cadastrar os cupons fiscais no aplicativo do shopping até o dia 31 de outubro.

A programação musical de outubro inclui shows na praça de alimentação aos domingos, sempre às 18h, com artistas como Alistter, Fah Carvalho, Julia Moura e Benevides.

