Suzano Shopping faz trocas e vendas de ingressos para o Suzano Music Festival

Espaço está disponível para população todos os dias, para quem pretende comprar entradas ou doar alimentos em troca de ingressos para os shows que acontecerão de 2 a 6 de abril, em comemoração ao aniversário da cidade

O Suzano Shopping é o mais novo ponto de vendas de ingressos e trocas de alimentos por entradas para o Suzano Music Festival. O evento, de 2 a 6 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, localizado no Jardim Imperador, terá grandes atrações musicais e irá comemorar os 76 anos de emancipação político-administrativa do município.

O festival conta com uma loja no shopping para que a população possa, com maior comodidade, garantir suas entradas para o evento. Funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

No local, é possível adquirir ingressos para todos os setores da festa. Para pista premium e área VIP, os valores seguem vigência conforme liberação dos lotes.

Há ainda a opção de troca de alimentos por entradas para assistir os shows na pista. Basta levar 1kg de alimento não-perecível, conforme o dia e o artista escolhido, e trocar pelo ingresso.

Para o dia 2/4, show do cantor Belo, são aceitos 1kg de feijão, 1L de óleo ou 1kg de farinha de trigo; dia 3/4, com Zé Neto & Cristiano, 1kg de arroz ou 1L de óleo; dia 4/4, Ana Castela, 1kg de arroz, 1L de óleo ou 1kg de fubá; dia 5/4, para ver Bruno & Marrone, 1L de óleo ou 800g de leite em pó; e no dia 6/4, encerrando a programação, show com Samuel Rosa, 2 pacotes de macarrão de 500g ou 1L de óleo.

Cada CPF pode retirar até 5 ingressos solidários por show, segundo a organização do festival. É necessário ter mais de 18 anos para fazer a troca ou estar acompanhado por um responsável.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h. O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

