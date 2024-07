Suzano Shopping aumenta as opções de gastronomia e lazer

‌‌‌O Suzano Shopping ampliou seu mix de lojas com novidades que proporcionaram ainda mais opções de compras, gastronomia, convivência e entretenimento aos seus visitantes, neste primeiro semestre de 2024. Grandes marcas chegaram ao empreendimento, como Life by Vivara, Tasty Grill Express, No Ponto, Super Cacau Show, entre outras.

A consagrada joalheria Life by Vivara, primeira marca de colecionáveis a ser comercializada no Brasil, abriu sua moderna e exclusiva loja no shopping suzanense em junho. Conceituada no segmento, se destaca por comercializar peças em prata, repletas de significado e que possibilitam infinitas combinações, entre outros produtos.

No segmento gastronômico, o shopping recebeu o restaurante Tasty Grill Express, conhecido pelo buffet completo à disposição dos clientes, com muitas opções como saladas, sushis, pratos quentes e grelhados. A lanchonete No Ponto também chegou à praça de alimentação, com seus lanches, beirutes, sobremesas e muito mais.

A loja Cacau Show Super Store é outra novidade do centro de compras e lazer suzanense nesse ano, com a operação que, como diferencial, ocupa cerca de 100 metros quadrados, com decoração e ambiente temático, cafeteria, além da grande variedade de chocolates.

Para a clientela apaixonada por maquiagens, o shopping passou a contar com mais uma opção, a Lojinha da Faby, repleta de novidades para beleza. A loja fica perto da Biscoitê.

Para incrementar o segmento de diversão, chegaram duas novas atrações: Tay Day, com piscina de bolinhas, brincadeira entre as preferidas das crianças, instalada na praça de eventos; e o Labirinto dos desafios, próximo à Havaianas.

Os tutores e seus pets também foram comtemplados com a “Praça de Aulimentação”. Trata-se se um espaço onde as famílias podem, confortavelmente, fazer suas refeições acompanhadas de seus animais de estimação. No local há potinhos para água e ração e saquinhos “cata caca”. Fica em frente à Americanas.

A expectativa é de novas inaugurações nos próximos meses, segundo o superintendente do empreendimento, Diego Nóbrega. “O Suzano Shopping vem se modernizando, não somente em sua infraestrutura e layout, mas no seu portfólio, com a atração e a qualificação constante do mix de lojas que resultam na chegada de novas operações e marcas de desejo dos clientes, assim como mais opções de lazer e entretenimento. Gostamos de proporcionar sempre novidades ao nosso público”, disse Nóbrega.

Campanhas como Dia dos Pais, Black Friday e Natal já estão em preparativos e irão agitar o shopping no segundo semestre: “Teremos distribuição de prêmios, surpresas e iniciativas que, certamente, proporcionarão novas experiências para nossos clientes”, completou Filipe Medeiros, gerente de Marketing.

