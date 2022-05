Suzano Shopping arrecada doações para a Campanha do Agasalho

O Suzano Shopping está arrecadando doações para a Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que tem o objetivo de ajudar milhares de famílias que precisam das doações para se aquecer na época mais fria do ano. Com a queda da temperatura nos últimos dias e a proximidade do inverno, a coleta foi intensificada na cidade.

Quem visitar o centro de compras, lazer e serviços pode contribuir com cobertores, roupas, lençóis e meias, novos ou em bom estado de uso, e assim reforçar essa corrente do bem.

Neste ano, de forma inédita, o shopping recebeu a “Sacola Solidária”, especialmente projetada para a população depositar os donativos. A estrutura, com mais de 1,8 metro de altura, muito criativa e que chama a atenção do público, está instalada no corredor próximo da entrada principal e as doações podem ser feitas durante todo o horário de funcionamento do shopping, todos os dias, das 10 às 22 horas.

Os itens arrecadados são entregues pelo Suzano Shopping ao Fundo Social de Solidariedade, que direciona às famílias do município em situação de vulnerabilidade.

A campanha teve início na cidade no dia 26 de abril e prossegue até 31 de julho. São 30 pontos de coleta em Suzano e a expectativa do Fundo Social é de que sejam arrecadadas 60 mil peças, que irão atender cerca de 6 mil famílias.