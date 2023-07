Suzano se destaca em rankings nacionais

Às vésperas de sediar o evento “Suzano do Amanhã + 5”, que discutirá em 7 e 8 de agosto o desenvolvimento do município nos últimos cinco anos, visando a projeção para as próximas décadas, a cidade celebra as conquistas que têm confirmado a evolução de seus índices sociais, econômicos e ambientais. O trabalho promovido pela administração municipal tem colocado Suzano como referência em rankings nacionais e as marcas expressivas fazem com que o município consiga superar grandes capitais brasileiras.

Prova disso é que Suzano voltou a ser, em parceria com Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), destaque neste ano no levantamento nacional “Ranking do Saneamento”, promovido pelo Instituto Trata Brasil. Nesta edição, o município avançou uma posição e apresenta o 13º melhor saneamento do País, se mantendo na liderança regional e única cidade do Alto Tietê a configurar entre as 20 primeiras.

Por conta do estímulo à atividade econômica, em uma análise nacional, Suzano ficou na 59ª colocação do atual Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a organização Endeavor, avançando 17 posições em relação ao ano anterior. O estudo leva em consideração o avanço em sete áreas determinantes: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso à Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora.

Já no “Ranking Cidades Amigas da Internet”, o município se encontra na 42ª posição. O estudo analisa as condições para a implementação e uso dos serviços via web no País. A iniciativa é organizada pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel), pela Conexis Brasil Digital e pela Teleco Comunicações, com previsão de nova atualização para novembro.