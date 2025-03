Suzano renova parceria com PAT e busca novas linhas de crédito

Iniciativa tem como objetivo fortalecer apoio ao trabalhador e ampliar oportunidades para micro e pequenos empresários da cidade

A Prefeitura de Suzano reafirmou seu compromisso com o crescimento da cidade e o fortalecimento do mercado de trabalho ao renovar a parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). A continuidade do convênio foi confirmada durante visita do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, à sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Além disso, a administração municipal iniciou um diálogo estratégico para ampliar o acesso a novas linhas de crédito junto à pasta.

Segundo Mauro Vaz, a renovação do convênio garante a sequência dos programas estaduais de qualificação e intermediação de mão de obra em Suzano. “Fomos ao PAT reafirmar o compromisso da gestão do prefeito Pedro Ishi, em continuidade ao legado do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e o nosso interesse em seguir com essa parceria para que possamos continuar trabalhando juntos. O governo do Estado tem programas essenciais voltados à qualificação do trabalhador, e essa união tem dado certo. O convênio atual se encerraria no dia 2, mas será automaticamente renovado, garantindo a continuidade dos serviços”, explicou ele, que esteve reunido com a diretora do PAT, Mariana Rodrigues Pereira.

A aproximação com o governo estadual também trouxe novas perspectivas para o micro e pequeno empreendedor. Durante a agenda, a equipe municipal esteve em contato com o subsecretário de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa, Marcos Wolff, para discutir o fortalecimento do Banco do Povo e outras oportunidades de financiamento. “Estamos entrando em uma nova fase do Banco do Povo, com um atendimento mais acolhedor e acessível. Viemos buscar informações sobre novas linhas de crédito, especialmente para artesãos e agricultores, além de explorar opções oferecidas pelos programas São Paulo Investe e Desenvolve SP”, destacou o secretário.

A visita também contou com a participação de agentes de crédito e serviu para esclarecer dúvidas e estruturar ações voltadas à ampliação do acesso ao financiamento. “Foi uma aproximação muito positiva. Queremos divulgar amplamente as opções do Banco do Povo para que o micro e pequeno empresário, especialmente os artesãos, tenham acesso ao crédito e possam expandir seus negócios”, completou Vaz, que esteve acompanhado do diretor de Relações Institucionais de Suzano, Arrones Dainez Junior, e das agentes de crédito da pasta, Ana Beatriz da Silva Souza e Adriana Oliveira.

