Suzano recebe o 2° Seminário de Educação Inclusiva do Alto Tietê nos dias 22 e 23 de outubro

Seminário visa promover e fortalecer políticas educacionais

Nos dias 22 e 23 de outubro, Suzano será palco do “2° Seminário de Educação Inclusiva do Alto Tietê”, que ocorrerá no Centro Universitário Piaget, localizado na avenida Mogi das Cruzes, 1.001, Parque Suzano. As inscrições já estão abertas para estudantes, professores e interessados, podendo ser realizadas pelo link: even3.com.br/ii-seminario-de-educacao-inclusiva-do-alto-tiete-500874.

Com uma programação intensa, o seminário contará com a participação da equipe do Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação, que oferecerá intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para deficientes auditivos. O evento, idealizado pelo Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano, terá palestras online e presenciais, com início às 8h e término às 22h nos dois dias.

Os temas abordados incluem desde a fonoaudiologia e a arte como ferramentas de inclusão até práticas neuropsicopedagógicas e cuidados odontológicos para pessoas com deficiência. Entre os palestrantes estão renomados profissionais, como a psicóloga Clécia Aragão e o cirurgião Matheus Racy Mariusso, que discutirão a importância da inclusão na educação.

Além das palestras, os alunos de Pedagogia do Centro Universitário Piaget estarão envolvidos na organização do evento e na assessoria de toda a estrutura. O saguão do local contará com exposições e vendas de livros, jogos educativos e tecnologias assistivas, promovendo um ambiente que respeita a neurodiversidade.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou a relevância da iniciativa para o processo de construção de políticas voltadas às pessoas com deficiência. “Nós apoiamos as atividades que se alinham com o nosso propósito de proporcionar uma educação inclusiva, oportunizando a todos os munícipes as mesmas condições de aprendizado e desenvolvimento. Nossa equipe do Atendimento Educacional Especializado faz um trabalho de referência na rede municipal e poderá assimilar ainda mais conhecimentos para aplicarmos na estrutura de ensino suzanense”, afirmou.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano e Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Com espaço inclusivo: exposição de livros e tecnologias assistidas estarão no saguão do Centro Universitário Piaget