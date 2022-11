Suzano interdita casa de repouso clandestina em Palmeiras

A Vigilância Sanitária de Suzano interditou uma casa de repouso clandestina que funcionava na Vila Nova Ipelândia, bairro do distrito de Palmeiras, após denúncia sobre maus-tratos contra as pessoas atendidas no local. A ação também contou com a participação de integrantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Guarda Civil Municipal (GCM).

O caso ocorreu na rua Kengo Sato. No endereço, os agentes municipais, liderados pelo diretor da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz, foram recebidos por uma mulher que se identificou como a proprietária e autorizou a entrada. Lá, foram encontrados 12 internos, alguns deles visivelmente desidratados e debilitados.

O Instituto de Longa Permanência para Idosos (Ilpi) alvo da denúncia não apresentava qualquer tipo de documentação que autorizasse o seu funcionamento, como alvará ou CNPJ, nem mesmo prontuários médicos dos acolhidos, que viviam em condições bastante precárias e subumanas. Diante do que foi constatado, a Vigilância Sanitária determinou a interdição total e a remoção de todos eles.

“Dois idosos aparentavam estar bem fisicamente e foram entregues a parentes logo após entrarmos em contato com eles para relatar o que havia ocorrido. O imóvel onde estavam era bastante insalubre, sem qualquer condição de habitabilidade”, contou o diretor.

Os outros dez internos foram encaminhados para passarem por consultas e exames no Pronto-Socorro Municipal e no Pronto Atendimento de Palmeiras. Os familiares deles também foram acionados para que pudessem buscá-los tão logo recebessem alta médica das unidades onde estavam em observação.