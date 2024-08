Suzano implementa inscrições on-line para creches e pré-escolas

Implementação facilita o acesso à educação infantil

A Secretaria de Educação de Suzano deu início na quarta-feira (21) das inscrições de crianças em creches e pré-escolas, de forma on-line. A nova ferramenta oferece uma alternativa prática para os munícipes que buscam vagas na educação infantil. O cadastro presencial continuará disponível em todas as unidades administradas pela prefeitura.

As vagas serão preenchidas com base em uma classificação que considera uma lista de prioridades. Durante a inscrição, os munícipes poderão indicar um item de priorização, que deverá ser comprovado por meio de documentos anexados à plataforma. Antes de iniciar a inscrição, é necessário realizar o cadastro no Portal do Cidadão, fornecendo digitalmente o documento oficial da criança com o número do CPF, comprovante de endereço e o documento de priorização.

Para as vagas em creches, destinadas a crianças de zero a três anos, a lista de prioridades inclui casos como: crianças com irmãos acompanhados pelo Programa Prevenir a Violência Escolar; filhos de mães adolescentes; famílias inseridas em programas de transferência de renda (como Bolsa Família); crianças com deficiência comprovada por laudo médico; cuidadores primários em tratamento por deficiência ou doença; famílias monoparentais; renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo; e crianças com irmãos matriculados na rede municipal de ensino.

Para as vagas em pré-escolas, que atendem alunos de quatro e cinco anos, deverá ser feito com indicação do item de priorização “Demais crianças”. A matrícula para essa faixa etária é obrigatória, garantindo que todas as crianças estejam matriculadas. A plataforma também permitirá que os pais ou responsáveis acompanhem a atualização das vagas diariamente, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou a importância das inscrições on-line e presenciais para o planejamento dos serviços educacionais. “As informações contribuirão para a estimativa sobre os recursos destinados à execução das atividades desenvolvidas ao longo do ano, de forma que possam ser proporcionadas as condições ideais para a oferta de ensino e a aprendizagem dos estudantes”, afirmou Bassini.

País poderão matricular seus filhos com prioridade