Suzano ganha Complexo e terminal de transporte

Suzano ganhou oficialmente o Complexo Katuya Ashiuchi e o Terminal de Transporte Complementar Vereador Antônio Valdemar Galo, construídos em área anexa ao Suzano Shopping. Os novos espaços irão abrigar o Poupatempo e linhas de vans.

O complexo fica no entroncamento entre a rua Sete de Setembro e a alameda Meyer Joseph Nigri, no Jardim dos Ipês, configurando um novo local de convivência anexo ao empreendimento. A expectativa é de que, neste primeiro momento, duas linhas do transporte complementar, a 10 e a 17, passem pelo ponto já a partir deste fim de semana, atendendo as regiões do Miguel Badra e do Jardim Gardênia, com uma média diária de 8 mil passageiros.

O terminal compreende uma área de 3,2 mil metros quadrados, com bancos e iluminação, espaços cobertos, sanitários com acessibilidade e quatro baias para embarque e desembarque, que deverão ser utilizadas por 26 vans que somam mais de 300 viagens por dia.

Já o complexo de serviços, voltado ao Poupatempo, tem 1.050 metros quadrados de construção, com recepção, autoatendimento e espaço para aproximadamente 30 postos de diversos serviços, além de salas médica, multiuso, técnica, de administração, de exame teórico e de segurança, área para arquivo, copa, almoxarifado e depósito.

De acordo com o Suzano Shopping, que atualmente abriga a unidade na área interna, a mudança para o novo prédio anexo deverá ocorrer dentro dos próximos meses.

Emoção

O evento de inauguração foi marcado por muita emoção dos familiares de Katuya Ashiuchi, representados por sua esposa, Célia; seus filhos Érika e o prefeito Rodrigo Ashiuchi; seus irmãos; e demais familiares.