Suzano expede 1,2 mil Cipteas desde 2022

Carteira é confeccionada em aproximadamente dez dias e possui validade de cinco anos

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano alcançou a marca de 1.191 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitidas desde o início da implementação da política no município, em 2022. O documento, criado para assegurar maior agilidade no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vem ampliando o acesso a direitos e contribuindo para uma rotina mais acolhedora às famílias.

A iniciativa foi instituída por meio da lei municipal nº 5.352/2022, de autoria do vereador Artur Takayama, e regulamentada pelo decreto municipal nº 9.845/2022. Desde então, a Ciptea passou a ser utilizada como instrumento de identificação nos atendimentos realizados pela administração municipal e também em estabelecimentos particulares, permitindo que as necessidades específicas desse público sejam reconhecidas com mais facilidade.

Para ampliar o acesso ao serviço, a Prefeitura de Suzano disponibiliza a solicitação da carteira de forma on-line, pelo endereço bit.ly/CarteiraCIPTEA. Também é possível realizar o requerimento presencialmente no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro.

Para fazer a solicitação, é necessário apresentar RG, CPF, foto 3×4, comprovante de endereço, laudo médico que comprove a condição e documento de identificação do responsável, quando for o caso. Também na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no próprio Centrus, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2071.