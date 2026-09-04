Nerival Rodrigues lança livro em exposição

Um dos grandes nomes da arte naïf brasileira comanda noite de autógrafos no dia 17, na Pinacoteca

Artista plástico Nerival Rodrigues, um dos nomes mais respeitados da arte naïf brasileira

No dia 17 de setembro, a partir das 19h, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes recebe o lançamento do livro “Nerival”, publicação dedicada à obra do artista plástico Nerival Rodrigues, um dos nomes mais respeitados da arte naïf brasileira. A noite marca também a abertura de uma exposição com telas do artista, que fica em cartaz no espaço até 30 de setembro, com entrada gratuita. Durante o evento, o livro terá valor promocional de R$ 50; a partir do dia seguinte, o preço será R$ 85.

Nascido em Garanhuns (PE), em 1951, Nerival chegou à infância migrando com a família rumo ao Sudeste – trajetória que atravessa boa parte de sua pintura. Autodidata, iniciou a carreira em 1968 e soma hoje mais de 50 anos dedicados à arte, com mais de 1.200 exposições coletivas, 89 individuais e presença em países como Portugal, Espanha, Bolívia, Costa Rica, Argentina e Estados Unidos. Radicado em Mogi das Cruzes, o artista retrata em suas telas festas populares, como a Congada, o Moçambique e os festejos do Divino, paisagens do Pantanal, da Amazônia e da Mata Atlântica; e cenas do cotidiano rural que compõem um amplo painel da cultura brasileira.

O livro reúne mais 140 obras do artista, acompanhadas de textos críticos e biográficos assinados por historiadores, jornalistas e pesquisadores da cultura popular brasileira, entre eles, Mario Sérgio de Moraes (historiador), Oscar D’Ambrosio (jornalista, integrante da Associação Brasileira de Críticos de Arte), Amanda Beraldo (artista e pesquisadora da cultura popular brasileira), Giseli Maruna Rosa (pesquisadora e autora pela Editora Unesp), Ivone Marques Dias (historiadora e professora da UFRJ/USP) e Cláudio Assis Leme (artista plástico, pesquisador e escritor), que assinam análises sobre a trajetória e a linguagem pictórica de Nerival.

Em um dos trechos, Mario Sérgio de Moraes resume a força da obra do artista: “Este é o Brasil – não o das celebridades, do ‘glamour’ ou da moda das nossas praias. É o Brasil de viver sem glória, a nossa perenidade sem fim. É o retrato do nosso povo escondido.”

Uma das particularidades da edição é a existência de três capas diferentes, cada uma estampando uma pintura distinta do artista – um convite para que o leitor escolha, ou colecione, a versão que mais dialogar com seu olhar.

O projeto foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Nachi do Brasil e da Petrom, empresas que reafirmam, com o apoio, seu compromisso com a valorização da cultura e dos artistas de Mogi das Cruzes.

A publicação é assinada pela Capella Editorial, com direção de Daniel Pereira. Há mais de uma década no mercado, a editora é referência em publicações artísticas de luxo, com projetos ao lado de nomes como Newton Mesquita, Carlos Araújo, Gustavo Rosa, Gregório Gruber, Jair Gabriel, Emanoel Araujo, Cabral e João Câmara, além de parcerias com instituições como o Museu Afro Brasil e prefeituras de todo o País.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Nerival” e abertura da exposição

Data do lançamento: 17 de setembro (quinta-feira), a partir das 19h

Exposição em cartaz: 17 a 30 de setembro

Local: Pinacoteca de Mogi das Cruzes

Endereço: Rua Cel. Souza Franco, 993 – Centro, Mogi das Cruzes

Valor promocional do livro (somente na noite de lançamento): R$ 50

Valor de venda a partir do dia seguinte: R$ 85

Entrada no evento e na exposição: gratuita