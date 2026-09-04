Nerival Rodrigues lança livro em exposição

Um dos grandes nomes da arte naïf brasileira comanda noite de autógrafos no dia 17, na Pinacoteca
No dia 17 de setembro, a partir das 19h, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes recebe o lançamento do livro “Nerival”, publicação dedicada à obra do artista plástico Nerival Rodrigues, um dos nomes mais respeitados da arte naïf brasileira. A noite marca também a abertura de uma exposição com telas do artista, que fica em cartaz no espaço até 30 de setembro, com entrada gratuita. Durante o evento, o livro terá valor promocional de R$ 50; a partir do dia seguinte, o preço será R$ 85.
Nascido em Garanhuns (PE), em 1951, Nerival chegou à infância migrando com a família rumo ao Sudeste – trajetória que atravessa boa parte de sua pintura. Autodidata, iniciou a carreira em 1968 e soma hoje mais de 50 anos dedicados à arte, com mais de 1.200 exposições coletivas, 89 individuais e presença em países como Portugal, Espanha, Bolívia, Costa Rica, Argentina e Estados Unidos. Radicado em Mogi das Cruzes, o artista retrata em suas telas festas populares, como a Congada, o Moçambique e os festejos do Divino, paisagens do Pantanal, da Amazônia e da Mata Atlântica; e cenas do cotidiano rural que compõem um amplo painel da cultura brasileira.
O livro reúne mais 140 obras do artista, acompanhadas de textos críticos e biográficos assinados por historiadores, jornalistas e pesquisadores da cultura popular brasileira, entre eles, Mario Sérgio de Moraes (historiador), Oscar D’Ambrosio (jornalista, integrante da Associação Brasileira de Críticos de Arte), Amanda Beraldo (artista e pesquisadora da cultura popular brasileira), Giseli Maruna Rosa (pesquisadora e autora pela Editora Unesp), Ivone Marques Dias (historiadora e professora da UFRJ/USP) e Cláudio Assis Leme (artista plástico, pesquisador e escritor), que assinam análises sobre a trajetória e a linguagem pictórica de Nerival.
Em um dos trechos, Mario Sérgio de Moraes resume a força da obra do artista: “Este é o Brasil – não o das celebridades, do ‘glamour’ ou da moda das nossas praias. É o Brasil de viver sem glória, a nossa perenidade sem fim. É o retrato do nosso povo escondido.”
Uma das particularidades da edição é a existência de três capas diferentes, cada uma estampando uma pintura distinta do artista – um convite para que o leitor escolha, ou colecione, a versão que mais dialogar com seu olhar.
O projeto foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Nachi do Brasil e da Petrom, empresas que reafirmam, com o apoio, seu compromisso com a valorização da cultura e dos artistas de Mogi das Cruzes.
A publicação é assinada pela Capella Editorial, com direção de Daniel Pereira. Há mais de uma década no mercado, a editora é referência em publicações artísticas de luxo, com projetos ao lado de nomes como Newton Mesquita, Carlos Araújo, Gustavo Rosa, Gregório Gruber, Jair Gabriel, Emanoel Araujo, Cabral e João Câmara, além de parcerias com instituições como o Museu Afro Brasil e prefeituras de todo o País.
SERVIÇO
Lançamento do livro “Nerival” e abertura da exposição
Data do lançamento: 17 de setembro (quinta-feira), a partir das 19h
Exposição em cartaz: 17 a 30 de setembro
Local: Pinacoteca de Mogi das Cruzes
Endereço: Rua Cel. Souza Franco, 993 – Centro, Mogi das Cruzes
Valor promocional do livro (somente na noite de lançamento): R$ 50
Valor de venda a partir do dia seguinte: R$ 85
Entrada no evento e na exposição: gratuita