Meias sem par ganham destino em campanha do Mogi Shopping

Sacola do Bem recebe peças velhas, furadas, manchadas ou sem par, que serão transformadas em cobertores

Campanha reverte as doações para entidades cadastradas junto ao Fundo Social de Mogi

Sabe aquela meia que perdeu o par, ficou pequena, furou ou ficou fora do uso? Antes de ser descartada, a peça pode ganhar um novo destino e ajudar quem precisa. É com esse objetivo que a Sacola do Bem, iniciativa permanente do Mogi Shopping, se une novamente à Puket para transformar peças que perderam a utilidade em cobertores destinados a pessoas em situação de necessidade.

A parceria integra o projeto Meias do Bem, da Puket, e convida os clientes a revisitar as gavetas e separar aquelas meias que já não fazem mais parte da rotina. A cada 40 pares de meias arrecadados, um cobertor é produzido.

Até outubro, o principal ponto de arrecadação é a Sacola do Bem, que está posicionada perto das lojas Capodarte e Intimissimi. Basta depositar as doações diretamente na abertura lateral da estrutura que fica disponível todos os dias, das 10h às 22h.

Quem quiser reunir uma quantidade maior de peças pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Mogi Shopping pelo telefone (11) 4798-8800 ou fazer a entrega diretamente no SAC, com acesso entre o restaurante Pecorino e o laboratório Cytolab.

Sacola do Bem

Criada em 2014, a Sacola do Bem é uma iniciativa permanente do Mogi Shopping voltada à arrecadação de itens e ao apoio a instituições sociais. O projeto é adaptado ao longo do ano de acordo com as necessidades das entidades parceiras e já beneficiou mais de 15 instituições, entre elas o Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan), a Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac), o Instituto Léa Campos, o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Instituto Sopa, entre outras. Somente em 2026, a Sacola do Bem já arrecadou quase 10 mil itens, entre roupas, cobertores, calçados e outros produtos.