7º Fórum Internacional de Educação do Alto Tietê debate inclusão

Evento reunirá mais de 5 mil profissionais da educação da região em cinco encontros on-line

Começou na quarta-feira (2) o 7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê. O evento reunirá mais de 5 mil profissionais da educação da região em cinco encontros on-line para discutir os principais desafios da escola pública na atualidade. A abertura será dedicada ao tema ‘Desafios da Educação Especial e Inclusiva’, com participação da professora Mariana Rosa, doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). A sessão será realizada das 19h às 21h, com transmissão aberta pelo YouTube.

Ao longo do mês, o fórum, que conta com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), terá encontros nos dias 9, 16, 23 e 30, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h, reunindo especialistas e representantes de instituições como USP, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ) e CNE.

O 7º Fórum Internacional de Educação é realizado pelas Secretarias de Educação dos municípios consorciados e promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), com coordenação executiva do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA).

Serviço

Data: de 2 a 30 de setembro

Tema: ‘Desafios da Educação Especial e Inclusiva’

Horário: 19h às 21h

Transmissão: youtube.com/c/forumeducacaoaltotiete

Outras sessões: 9, 16, 23 e 30 de setembro

Mais informações: forumeducacaoaltotiete.com.br