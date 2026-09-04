“Cine 68” estreia em Mogi com exibições e debates

“Bicho de Sete Cabeças” (2000), dirigido por Laís Bodanzky, será exibido dia 25

O Cursinho Popular Maio de 68, em parceria com a Ciranda: Feira Popular de Mulheres, lança este mês o projeto “Cine 68”. A iniciativa cria um cineclube gratuito e aberto à comunidade, focado em utilizar a arte audiovisual como ferramenta de reflexão, encontro e diálogo no centro de Mogi das Cruzes.

As sessões acontecem quinzenalmente, às 18h30, na sede do cursinho popular. Todas as exibições contam com mediação e debate aberto com os espectadores ao final. A coordenação geral é de Renan Castro, com curadoria de Agnes Arruda e Geraldo Campos, que também assina a produção técnica.

A programação traz, no dia 11, às 18h30, o filme “Ela” (Her, 2013),vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original. Sob a direção de Spike Jonze, o longa acompanha Theodore, um homem solitário que desenvolve um laço afetivo com um sistema operacional de inteligência artificial. A exibição pauta reflexões sobre intimidade, solidão e o impacto da tecnologia nas relações humanas.

Já no dia 25, às 18h30, é a vez de “Bicho de Sete Cabeças” (2000), dirigido por Laís Bodanzky. Um marco do cinema nacional, a obra retrata a internação compulsória de um jovem em uma instituição psiquiátrica. O filme abre margem para discussões sobre o modelo manicomial, saúde mental, juventude e direitos humanos.

Educação e cultura popular

O cineclube surge como extensão das atividades do Cursinho Popular Maio de 68, criado em 2017 para auxiliar estudantes da rede pública no ingresso ao ensino superior, expandindo posteriormente sua atuação para frentes de economia solidária e segurança alimentar.

As próximas exibições da temporada já estão agendadas para os dias 16 e 30 de outubro, 13 e 27 de novembro e 11 de dezembro.

Serviço

Local: Sede do Cursinho Popular Maio de 68 (Rua Dr. Paulo Frontin, 365 – Centro, Mogi das Cruzes)

Horário: 18h30

Entrada: Gratuita

Informações: Instagram @cursinhopopularmaio68