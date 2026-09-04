Fique Sabendo – Edição 1456

…que a nova gerente do Sesc Mogi das Cruzes é Ana Luísa Sirota, de 41 anos. Educadora artística com 16 anos de casa, ela assumiu o cargo em julho e tem experiência de sobra para comandar a instituição em nossa cidade. Seja bem-vinda!

…que a Cláudia Miguel Nutrição & Estética, na Vila Oliveira, está agendando depilação a laser para o dia 23 de setembro. O inverno é a melhor época para fazer seu procedimento. Informações: WhatsApp (11) 98567-9038 ou no Insta @claudiamiguel.nutriestetica.

…que se você pensa em construir ou reformar sua casa ou empresa, precisa visitar as lojas Nova Mogi Tintas e Nova Elétrica. Lá você encontra tudo o que precisa para sua obra. O endereço: Av. Francisco Ribeiro Nogueira, 2.850 e 2.842, no Mogi Moderno.

…que o jornal A Semana apoia o Gera Feira Criativa, em Biritiba Mirim. O projeto mensal, realizado pela Baloo Digital com o Sebrae, impulsiona o empreendedorismo e o turismo local. Informações no perfil @gera_feiracriativa