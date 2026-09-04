Em Evidência com Waldir Fernandes da Costa – Administrador

Paciente, determinado e dono de uma trajetória inspiradora, o administrador de empresas Waldir Fernandes da Costa, 72, foi empossado em janeiro deste ano como presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, onde é sócio há três décadas, e com muita alegria anfitrionou a animada festa que celebrou os 69 anos da entidade. Nascido em Suzano – que, na época, era um distrito de Mogi -, cresceu na região central da cidade e guarda boas lembranças da infância passada nas chácaras de seus avós de descendência árabe, no distrito de Palmeiras, onde nadava no rio, brincava com as vacas e fazia muitas travessuras com os amigos. Formou-se em Publicidade pela UMC e, buscando crescer no ambiente corporativo, graduou-se em Administração, além de conquistar uma pós-graduação pela prestigiada Fundação Getúlio Vargas (FGV). Escolheu a área administrativa movido pelos desafios do mercado, descobrindo no setor sua verdadeira vocação.

Sua jornada profissional começou aos 13 anos em uma loja de calçados. Passou pelo antigo Unibanco e consolidou sua carreira na multinacional Corning. Em 1992, fundou as agências de automóveis Wincar e, mais tarde, a Mercauto e, em 2023, passou a gerenciar seus próprios imóveis. Em 2026, assumiu a presidência do Clube de Campo e celebra este novo e grandioso ciclo à frente do tradicional clube mogiano. Tiozinho, como é carinhosamente apelidado, mora na Vila Oliveira e está casado há 20 anos com a comerciante Maria Cláudia. É pai de Lívia, 36, diretora jurídica da XP e casada com Cainã; da advogada Lara, 34, e do administrador Gabriel, 32, ambos residentes nos EUA. Seus melhores momentos de lazer são viajar, assistir a filmes de ação na Netflix e jogar tênis. Na gastronomia, brinca que só ferve salsicha e faz vitamina, e prefere deixar as panelas com a esposa, sendo fã declarado da sua Lasanha à Bolonhesa. Ariano, acredita que a paciência é sua qualidade, mas também se acha um tanto controlador. Seu estilo é clássico, não sai de casa sem relógio – item que coleciona com paixão, ao lado de moedas antigas que remontam a 1890. Palmeirense, sua cor é o verde e o perfume, Calvin Klein. Indica o livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Viajante experiente, já esteve em 15 países: Capadócia, na Turquia, é sua cidade favorita e, no Brasil, destaca os encantos de Florianópolis-SC. Seu sonho de consumo é um Mustang vermelho e um Opala Diplomata amarelo e branco “saia e blusa” e seu projeto pessoal é conhecer o mundo. Católico com forte conexão com o espiritismo, dos pais, Nataly Jorge Mussi e Lydio Fernandes da Costa, recebeu valiosos ensinamentos sobre estudar, trabalhar e poupar para o futuro. E acrescenta que a perseverança diária é o que lhe dá a certeza de que não existe desafio que não possa ser vencido. Sua frase: “Não faça para os outros o que você não queira para você”.