Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2023 

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para o ciclo do primeiro semestre de 2023 do Plante o Futuro, seu Programa de Estágio Técnico. As novas oportunidades são destinadas a talentos que estejam cursando o Ensino Técnico até janeiro de 2024.

A companhia disponibilizará 110 vagas em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas entre os estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará. É necessário que a pessoa candidata tenha disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que as posições são presenciais.

As vagas são voltadas a pessoas acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de um ano ou mais, cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas. É necessário, também, que haja disponibilidade de atuar em período integral. Habilidades comportamentais são consideradas, destacando-se a pessoa candidata com perfil colaborativo e comunicativo.

Os novos talentos iniciarão a sua atuação na companhia a partir de fevereiro de 2023 e terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais, além de um plano de desenvolvimento de carreira.

“O programa de estágio técnico é uma excelente oportunidade de iniciar carreira nas operações da Suzano, já que conta com um plano de desenvolvimento para acelerar o aprendizado do estagiário, potencializando o seu crescimento profissional”, destaca Thiago Tavares, Gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O processo seletivo para o Plante o Futuro será online e contará com dinâmicas e entrevistas. Para se candidatar, é necessário se inscrever até 31 de outubro no site https://jobs.kenoby.com/estagiotecnicosuzano.