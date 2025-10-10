Suzano entrega 1º ônibus movido a biometano do Alto Tietê

Iniciativa integra o programa “Suzano Sustentável” e é fruto de parceria entre prefeitura, Radial, MWM e Comgás

A Prefeitura de Suzano entregou na sexta-feira (3) o primeiro ônibus movido a biometano da região do Alto Tietê. A iniciativa integra o programa “Suzano Sustentável”, que busca modernizar a frota municipal e reduzir impactos ambientais por meio do uso de combustíveis limpos. A cerimônia foi realizada no Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, e contou com presenças de autoridades, vereadores e representantes da iniciativa privada.

O veículo, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano, a Radial Mais Transporte, a MWM e a Comgás, foi encarroçado em um modelo Marcopolo Torino e transformado para operar exclusivamente com biometano, combustível renovável obtido da purificação do biogás. A tecnologia permite economia anual de cerca de 60 mil litros de diesel, preservação de mais de seis mil árvores e redução de até 95% da emissão de CO₂.

Além dos benefícios ambientais, o ônibus opera de maneira mais silenciosa, contribuindo também para a diminuição da poluição sonora. O ciclo do biometano aproveita gases provenientes de aterros sanitários e estações de tratamento, promovendo a economia circular e melhorando a qualidade do ar, com reflexo direto na saúde da população.

O veículo teve sua operação iniciada no sábado (4), na linha 10TR (Vila Fátima/Estação Suzano).

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou: “É muito bom estar nessa manhã apresentando esse ônibus. Ele, além de não poluir o meio ambiente, também retira o que é ruim, como o gás do lixo e do lodo. Quem ganha com isso são os usuários transportados pela Radial.”

O prefeito Pedro Ishi declarou: “É um projeto inovador e sustentável que vai ao encontro do que propusemos lá atrás em nosso Plano de Governo: uma cidade mais limpa e com mais qualidade de vida. O uso dessa tecnologia representa não apenas a modernização do transporte público, mas também um ambiente mais saudável para todos.”

