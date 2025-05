Suzano despontou no 27º Campeonato Regional de Sumô

Suzano recebeu o 27º Campeonato Regional de Sumô, no domingo (27/4), que reuniu mais de 300 pessoas na Associação Cultural Suzanense – Bunkyo, no bairro Parque Suzano. O evento trouxe à cidade atletas de diferentes Estados do Brasil e foi marcado não apenas pelo altíssimo nível técnico das disputas, mas também por momentos emocionantes e de celebração, reforçando a tradição do sumô no município.

Os atletas da Associação Nova Central, entidade conveniada à Prefeitura de Suzano, foram os grandes destaques da competição, conquistando sete medalhas de ouro, seis de prata e 18 de bronze em diversas categorias, de Mirim a Adulto.

Além das disputas intensas no dojô, o evento teve momentos de descontração e cultura. Para a presidente da Associação Nova Central, sensei Luciana Watanabe, que também brilhou ao conquistar o ouro na categoria Adulto Feminino Leve, o campeonato foi um marco. “Ver nossos atletas brilhando em casa é um orgulho imenso. O sumô não é apenas uma competição, ele forma caráter, disciplina e respeito. Esse resultado mostra a força da Nova Central e do trabalho que realizamos com tanto carinho e dedicação,” afirmou.

Os resultados de Suzano foram expressivos em todas as categorias. No Mirim D Feminino, Luiza Aiko ficou com o ouro, Estela Montgomery Sousa, com a prata, e Valentina Aya Higuchi e Manuela Lacerda Almeida Silva, com o bronze. No Mirim D e C Masculino, Kaio Massaki Chibana levou prata e Arthur Lacerda Almeida Silva, o bronze. No Mirim C Feminino, Maiysha Santana Moura conquistou o bronze. No Mirim B Feminino, Eduarda Bissolotti Ferreira sagrou-se campeã, enquanto Myllena Carolina Chagas e Mariana Sayuri ficaram com o bronze. No Mirim B Masculino, Enzo Alves Bezerra levou ouro e Benício Vaz, o bronze.

No Mirim A e Infantil Feminino, Ana Laura Bonati conquistou o ouro. No Mirim A Masculino, Henrique Kougane levou prata e Bruno Ken Miyazak e Kauan Souza Sá Silva ficaram com o bronze. No Infantil Masculino, Bruno Ciriaco da Silva conquistou ouro, Daniel Massao Sawada Harada, a prata, e Rafael Otsubo e Levy Hermenegildo de Brito, o bronze. No Juvenil Masculino, Allan Gabriel Brisola de Almeida ficou com a prata, e Geter Chagas e Mateus Santana, com o bronze.

Entre os adultos, além do ouro de Luciana Watanabe no Feminino Leve, Sanusa Érica Chagas conquistou o bronze no Feminino Pesado. No Masculino até 90kg, João Vitor ficou com o ouro, Vinicius Almeida da Silva, com a prata, e Igor Ferreira Borges, com o bronze. Na categoria Adulto Masculino, entre 90 e 100kg, Edson Dias Pereira Júnior ficou com o bronze. No Masculino acima de 100kg, Bruno Aoyama e Felipe Akio conquistaram o bronze.

O prefeito Pedro Ishi e o ex-prefeito de Suzano e secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, marcaram presença e prestigiaram os atletas, reforçando a importância do apoio ao esporte no município.

Atletas susanenses foram destaque no dojô