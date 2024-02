Suzano dá início à vacinação contra dengue

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Saúde, começa nesta terça-feira (20/02) a vacinação contra a dengue nos 24 postos da rede pública municipal. As doses do imunizante QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, foram retiradas nesta segunda-feira (19/02) no Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado em Mogi das Cruzes para serem administradas em 8.409 crianças de 10 e 11 anos neste primeiro momento.

O material foi armazenado no Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), no Jardim Vitória, de onde foi distribuído aos postos de saúde. A mobilização de prevenção à dengue com a aplicação da vacina será realizada até sexta-feira (23/02), das 8 às 16 horas. A chegada dos itens foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável que deverá apresentar documento pessoal, comprovante de residência de Suzano, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e caderneta de vacinação, se tiver. Vale destacar que a imunização estará completa após a aplicação da segunda dose, respeitando um intervalo de 90 dias.

Para serem vacinadas, meninas de 11 anos que já tiveram menarca (primeira menstruação) precisam informar a data do último fluxo. Além disso, tanto para meninos quanto para meninas, são requisitos não ter contraído dengue nos últimos seis meses; não ter apresentado doença febril aguda nas últimas 24 horas; não ser uma criança imunodeprimida que tenha HIV sem tratamento; e não estar realizando tratamento de quimioterapia ou fazer uso de medicamentos imunobiológicos.

Para o diretor médico da Secretaria Municipal de Saúde, Diego Ferreira, a população deve aproveitar o momento para imunizar os pequenos. “O processo é simples e rápido, e os pais podem aproveitar para completar a caderneta de vacinação dos filhos. Estamos todos mobilizados para evitar a proliferação da dengue na nossa cidade”, afirmou Ferreira.

O imunizante foi incorporado em 22 de dezembro do ano passado pelo Ministério da Saúde ao SUS, deixando o Brasil na posição de primeiro país a oferecer a doses no sistema público universal. De acordo com a farmacêutica, a vacinação não será feita em larga escala por conta da capacidade restrita de produção.

O secretário Pedro Ishi lembrou que Suzano foi uma das cidades selecionadas para receber doses da vacina, reforçando a importância das crianças desta faixa etária do município comparecerem aos postos de saúde. “Temos um cenário crítico com relação à dengue no País e essa doença não pode ser negligenciada. É fundamental que tenhamos sucesso e, por isso, peço para que os pais, tios, avós e demais responsáveis por crianças de 10 e 11 anos que as levem para vacinar. As equipes estarão à disposição para ajudar”, apontou o secretário.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que Suzano é referência quando o assunto é vacinar um grande número de pessoas em um tempo curto. “Na época mais aguda da Covid-19 (novo coronavírus) promovemos um excelente trabalho de imunização em nossa população, inclusive com a virada da vacina, em agosto de 2022, quando aplicamos mais de 18 mil doses. Tenho certeza de que, com o apoio da nossa população, vamos realizar mais uma grande mobilização em prol da saúde dos nossos moradores”, definiu o chefe do Executivo.

Demais ações

Além da vacinação, a Prefeitura de Suzano tem adotado uma série de medidas para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entre elas estão a circulação de carros de nebulização por bairros das regiões norte e central e a implantação do projeto “Aedes do Bem”, realizado em parceria com a empresa Prime Soluções Ambientais, por meio da tecnologia Oxitec, que combate os mosquitos fêmeas transmissores de doenças com “mosquitos machos do bem” a partir do cruzamento entre eles.