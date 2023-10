Suzano completa dois anos de monitoramento de aves

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, em parceria com a organização SAVE Brasil (BirdLife International, no Brasil), realiza um trabalho de monitoramento de aves nas áreas florestais do Estado de São Paulo desde 2017, em linha com as metas de conservação da Biodiversidade da empresa.

De acordo com o WikiAves (site de conteúdo interativo, direcionado para observadores de aves) existe um total de 416 espécies de aves conhecidas no município de Salesópolis. Em 2022, foram registradas 175 espécies de aves nas áreas florestais e de preservação da Suzano, em sete fazendas no município de Salesópolis (SP), ou seja, 42% de todas as espécies já encontradas pelos observadores de aves na cidade (Relatório SAVE, 2022).

Esse levantamento foi realizado em diferentes paisagens, o que permitiu um número ainda maior de registros. Ao todo foram 123 espécies de aves encontradas em áreas de plantio de eucalipto com vegetação de baixa estatura, 120 em mata nativa e 71 espécies de aves em brejos.

Crédito da foto: Marco Silva – Save Brasil

A técnica adotada para a observação das aves conta com pontos de escuta para identificação da vocalização dos pássaros, além do registro visual. As campanhas de monitoramento são divididas em duas épocas do ano, considerando o período reprodutivo das aves (permitindo observá-las em momentos comportamentais diferentes) e, assim, aumentando as chances de registrar mais espécies.

A parceria da Suzano com a SAVE Brasil, tem como principal objetivo a busca pelo Bicudinho-do-brejo-paulista (Formicivora paludicola), espécie criticamente ameaçada de extinção, que foi avistada em 2017 em áreas de brejo no município de Guararema (SP). As buscas por esse pássaro concentram-se em áreas alagadas, como brejos, que possuem características específicas para a ocorrência da espécie, especialmente em áreas de atuação da Suzano, como os municípios de Guararema, Salesópolis e São José dos Campos.

“A Suzano tem um olhar muito forte para a conservação da Biodiversidade. Queremos construir um futuro sustentável e, por meio do nosso manejo florestal, colaboramos diretamente para a preservação dos habitats de espécies como o Bicudinho-do-brejo-paulista, afinal, algo só é bom para nós se for bom para o mundo”, cita Paulo Ricardo da Silva Rodrigues, coordenador de Meio Ambiente Florestal da Suzano em São Paulo.

Descobertos em outubro de 2004, em Mogi das Cruzes (SP), os primeiros Bicudinho-do-brejo-paulista foram registrados na natureza pelo ornitólogo, especialista que estuda aves, Dante Buzzetti. Após análises morfológicas, vocais e moleculares, a espécie foi formalmente descrita para a ciência em 2013, e incluída na lista oficial de espécies de aves do País em 2015.