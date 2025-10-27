Surf e saúde mental se encontram em documentário idealizado por mogiano

O surf deixou de ser apenas um esporte para se transformar em um caminho de cura e equilíbrio. É essa a mensagem que o mogiano Pablo Bezerra, cirurgião-dentista, empresário e surfista amador, compartilha no documentário “Contos de Nazaré”, que estreou na quinta-feira (23).

A série, dividida em seis episódios de 55 minutos, mostra o poder do mar como espaço de autoconhecimento, espiritualidade e saúde mental. Bezerra e outros ícones do surf mundial relatam como encontraram nas ondas a força para superar momentos de vulnerabilidade, ansiedade e depressão.

A motivação do projeto nasceu de uma experiência pessoal vivida por Bezerra em 2021, durante uma fase de depressão e esgotamento emocional. “A depressão chega num estalar de dedos. Todo pensamento intrusivo invade o corpo e a mente. Costumo dizer que fui para o fundo do poço, só que lá tinha água. O surf foi a minha boia de salvação”, contou.

Casado e pai de dois filhos, Bezerra pratica surf desde os cinco anos, incentivado pela mãe e pelo irmão. “O que antes era um hobby virou minha terapia e meu propósito. Decidi compartilhar essa vivência e percebi que muitos outros também foram impactados pelo mar. O filme mostra vidas reais e o poder transformador do esporte”, afirmou.

O lançamento oficial aconteceu na quarta-feira (22), às 19h, no bar Tatu Bola, no Itaim, em São Paulo. Produzido pela PH Costa Blanca, o documentário reúne grandes nomes do esporte, como Rodrigo Koxa, recordista mundial das ondas de Nazaré; Edílson Luís da Assunção, o Alemão de Maresias; Michaela Fregonese, campeã mundial no Big Wave Challenge; Kalani Lattanzi, referência havaiana em surf e bodyboard; e a fotógrafa aquática Ana Catarina Teles.

Além do aspecto emocional, “Contos de Nazaré” traz uma mensagem de solidariedade. Toda a renda obtida com as visualizações será revertida à Associação Casa da Criança “Zenaide de Souza Lima”, de Itaquaquecetuba, que há mais de 50 anos acolhe crianças e famílias da região do Alto Tietê.

As episódios podem ser assistidos nas plataformas Now, Vivo, Looke, Amazon Prime, Google Play e iTunes.





