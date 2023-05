Sub-18 do Sesi Mogi é tricampeão em campeonato nacional de hóquei

O time sub-18 do Sesi Mogi sagrou-se campeão masculino de Hockey5’s. O torneio aconteceu no último fim de semana no Centro Olímpico de Hóquei em Deodoro – RJ e contou com 11 equipes da região sul e sudeste.

No sábado, no primeiro jogo da fase de grupo, o time mogiano enfrentou o Macau Esporte Clube e venceu por 11×0. No segundo, contra o Grêmio Interlagos, a vitória foi de novo do Sesi Mogi por 6×0. “No terceiro e último jogo do dia enfrentamos o Carioca Hóquei Clube e vencemos por 9×0”, conta o técnico Augusto França.

No domingo, no último jogo da fase de grupo, o time teve uma partida apertada contra a AABB Canoas, mas a vitória veio por 3×2, garantindo o primeiro lugar do grupo para as semifinais.

Na semifinal, a partida foi contra a Sociedade Germânia e garantiu a vitória para Mogi por 7×2. Já a grande final foi contra o time de São José Hóquei Clube. “Foi um jogo muito disputado, decidido nos detalhes, mas vencemos por 4×3 e nos consagramos tricampeões da competição”, diz França.

Agora neste fim de semana é a vez do time feminino buscar o tricampeonato da competição no sub-18. A competição acontecerá em Canoas – RS.