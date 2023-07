Sub 16 e Sub 18 do Mogi Basquete conquistam vitórias no Paulista

As categorias SUB 16 e SUB 18 do Mogi das Cruzes Basquete somaram mais três vitórias para o clube na última semana pelo Campeonato Paulista, sendo dois triunfos da equipe mais nova.

O primeiro confronto aconteceu na terça-feira (4), em uma rodada dupla entre Mogi Basquete e Instituto Superação, no Colégio Santo Américo, em São Paulo. O SUB 13 foi superado por 79 a 44 pelos donos da casa, e o SUB 16 garantiu a vitória do dia por 80 a 42.

Na quinta-feira (6), o SUB 16 voltou as quadras do Ginásio Hugo Ramos para enfrentar o Girafinhas, e derrotou o time visitante por 75 a 55.

Já no sábado (8), o SUB 18 do Mogi Basquete foi até Lençóis Paulista para encarar a equipe da casa, e acabou levando a melhor por 72 a 63.

Agora, a competição da uma pausa nos jogos e retorna no dia 29 deste mês, com o SUB 12, SUB 13 e SUB 15 enfrentando o Santo André, às 9h, 11h e 13h, fora de casa, e no mesmo dia, o SUB 18 enfrenta o Catanduva, às 16h, no Hugão.