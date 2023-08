SUB 16 do Mogi Basquete é vice-campeão da Copa Sul-Americana

A categoria SUB 16 do Mogi das Cruzes Basquete foi vice-campeã da Copa Sul-Americana 2023 na última sexta-feira (28). Toda a competição aconteceu em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e o atual campeão foi o Ponta Grossa por 54 a 38 sobre os mogianos.

Ao todo, o time comandado pelo técnico Guilherme Filipin, teve seis vitórias e duas derrotas em oito partidas disputadas.

Os destaques individuais do campeonato foram o atleta Davi Machado, que ficou entre os cinco melhores jogadores da Copa Sul-Americana 2023, com médias de 21 pontos, 13.8 rebotes e 31.8 de eficiência, e o treinador Filipin, que recebeu o prêmio de melhor técnico.

“Foi uma ótima experiência para o nosso projeto. É a primeira vez que participamos do Sul-Americano e foi muito importante para os meninos adquirir essa prática e carga, jogando com outros estados. Se o título veio ou não, toda a vivência contou muito mais para o nosso time”, ressaltou o técnico.

A competição foi organizada e realizada pela Liga Paulista de Basketball e Decision & X.