Sub-13 do Mogi Basquete é campeão na Liberty Cup em Arujá

A categoria sub-13 do Mogi das Cruzes Basquete foi campeão da Série Prata da Liberty Cup, que aconteceu na sexta-feira (19), em Arujá, São Paulo. O título veio após uma vitória de 72 a 60 sobre o IBBC de Santa Catarina. A equipe teve cinco vitórias em sete partida disputadas.

Além deles, o sub-14 ficou em 3° lugar no campeonato, após superar o Santo André por 63 a 58, e o sub-15 ficou na 5ª colocação geral após vencer o Clube Curitibano (PR) por 65 a 38.

Os destaques individuais da competição foram os atletas Davi Padovani, do sub-14, com os troféus de MVP, cestinha, melhor do quinteto ideal, líder em pontos, roubos e eficiência. O jogador Pedro Henrique, do sub-13, também garantiu o título de líder em rebotes do campeonato.

Ainda durante a participação na Liberty Cup, os atletas Vinicius Vidal, do sub- 13, Willian Martins e Davi Padovani, do sub-14, e Daniel Jardim, sub-15, foram selecionados para participar do All Star Game, que reuniu os melhores atletas da competição. A partida aconteceu na quarta-feira (17), e o formato do duelo foi de cada categoria por quarto.

Os técnico Caio Bueris e Bruno Nicola estavam à frente dos times, além do preparador físico Matheus Silva.

A competição de base de basquete tem a organização similar às disputas realizadas na Europa e Estados Unidos. Inspirada no modelo americano e com regras adaptadas que tornam os jogos mais dinâmicos e intensos, a Liberty Cup propõe o aprimoramento técnico-tático das equipes-atletas, agregando valores a competição e transformando o basquete numa experiência inédita.