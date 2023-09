A depressão é definitivamente a doença dos tempos modernos. A correria do dia a dia e a demonstração de uma vida perfeita – porém irreal – nas redes sociais podem desencadear frustração e a sensação de nunca ser bom o suficiente.

Estamos no Setembro Amarelo, mas a luta em prol da saúde mental e da prevenção ao suicídio não pode ser restrita a um mês. Mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas, de acordo com a OMS.

A pandemia, com todas as suas particularidades, acabou um pouco com o preconceito em buscar terapia. Mas ainda assim é necessário ficarmos alerta: será que algum conhecido, parente ou amigo está passando por problemas deste tipo? E como podemos falar com essas pessoas?

Precisamos entender que a saúde mental é tão carente de cuidados quanto é a saúde do corpo. Nosso cérebro, nossa mente e nossas emoções adoecem sim, e uma vez diagnosticado um transtorno mental é preciso urgentemente da ajuda de um profissional na busca da cura, pois a depressão grave é um risco iminente de suicídio.

Se você que nos lê está passando por essa situação, busque ajuda. Procure um profissional ou o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da sua cidade. Sua vida importa!