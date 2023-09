Som das Onze e Meia do Clube de Campo tem programação especial em setembro 

O mês de setembro está repleto de atrações musicais do projeto “Som das Onze e Meia” do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Todos os domingos, o complexo esportivo e de lazer traz uma apresentação especial de artistas renomados na região.

No dia 17, o clima será animado com o melhor do samba e pagode com o grupo Os Paccinis.

O último domingo de setembro (24) será concluído com um show especial da cantora Luana Camarah. A artista abrilhantará o início da tarde do complexo esportivo e de lazer com o melhor do pop, rock nacional e internacional.

“No último domingo (3), tivemos uma bela apresentação do grupo True Colors, com ritmos variados e que encantou a tarde das famílias presentes. Esse projeto embala os domingos no Clube de Campo, alegra as famílias e amigos e prestigia os artistas da cidade e região”, afirmou a diretora social do CCMC, Karin Camargo.

Mais informações sobre o projeto “Som das Onze e Meia” do Clube de Campo podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.