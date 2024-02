Solidariedade ao povo judeu

Iniciamos este editorial expressando nossa profunda solidariedade à comunidade judaica de Mogi, a Israel e aos judeus que enfrentam desafios ao redor do mundo. Reconhecemos e lamentamos os horrores indescritíveis do Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da história, onde milhões de vidas foram perdidas e comunidades inteiras foram devastadas.

Foi com pesar vimos recente declaração do presidente Lula, que comparou a situação em Gaza ao Holocausto. Condenamos veementemente qualquer forma de violência e sofrimento, mas a comparação entre as duas situações é imprecisa e desrespeitosa para com as vítimas do Holocausto.

Entendemos a complexidade do conflito em Gaza e reconhecemos a necessidade de um diálogo construtivo para encontrar soluções pacíficas. No entanto, rotular as ações de Israel como “genocídio” é uma simplificação perigosa que desconsidera a complexidade geopolítica e histórica da região.

É fundamental que busquemos compreender a situação com discernimento, promovendo o respeito mútuo e o diálogo construtivo. Manifestamos nosso apoio à busca de soluções pacíficas e instamos as autoridades a trabalharem para um entendimento duradouro que respeite os direitos humanos e a dignidade de todas as pessoas envolvidas.

Neste momento delicado, reafirmamos nosso compromisso com a justiça, a paz e a solidariedade global. É através do entendimento mútuo, do respeito às diferenças e do diálogo aberto que podemos construir um mundo mais justo e harmonioso para todos.