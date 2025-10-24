SoberAna Semijoias: onde beleza, afeto e moda se encontram

Loja combina peças clássicas e autorais com atendimento personalizado

Quando Rafaella Reginato Ceboff e Artur Ceboff entraram no mercado de semijoias em 2015, a ideia era simples e poderosa: dar às mulheres a chance de gerar renda extra, conciliando maternidade e trabalho sem grandes investimentos. Seis anos depois, perceberam que faltava algo na região — peças que carregassem não apenas valor estético, mas também afetivo. Assim nasceu a SoberAna Semijoias e Acessórios Finos, em 2021, uma linha de joias pensada para eternizar memórias, momentos e sentimentos, com cuidado desde o design até o banho de ouro.

Além de beleza, a SoberAna busca criar conexões emocionais. Cada peça é pensada para ser mais que um acessório. A proposta de joias afetivas transforma o simples ato de usar um brinco ou uma pulseira em uma experiência que carrega significado pessoal, tornando cada escolha única.

A loja é um verdadeiro universo de possibilidades. Do clássico ao contemporâneo, há brincos, correntes, anéis, alianças, pulseiras, escapulários, peças da moda, acessórios para eventos especiais e até uma linha pet. Cada joia é criada com atenção aos detalhes, refletindo estilo, personalidade e histórias singulares. O público, majoritariamente mulheres a partir de 18 anos, encontra na SoberAna não apenas acessórios, mas também uma forma de expressão, autoestima e, para as revendedoras, uma oportunidade de crescimento financeiro.

O atendimento é outro ponto que diferencia a SoberAna. Cada cliente recebe atenção exclusiva em horário marcado, permitindo desenvolver joias totalmente personalizadas. “Nossas peças são autorais, com banho de alta qualidade e durabilidade, feitas para sair exatamente como o cliente sonhou”, diz Rafaella. Esse cuidado transforma cada compra em uma experiência afetiva, conectando beleza e emoção, moda e significado.

Para isso, a equipe da SoberAna acompanha cada cliente durante todo o processo de criação, oferecendo orientação e acompanhando cada detalhe do acabamento. Essa dedicação reforça a proposta de exclusividade e humaniza a experiência de compra, fazendo com que cada peça seja verdadeiramente excepcional.

E as novidades não param. No próximo dia 30 de novembro, a SoberAna marcará presença no concurso Miss Brasil Beleza Brasileira, em São Paulo, para lançar a coleção Festas, pensada para formaturas, bailes e celebrações de fim de ano. E a Black Friday promete encantar: descontos progressivos de até 30% para quem escolher três peças ou mais. Cada ação da loja reforça a missão de impactar vidas — elevando autoestima, fortalecendo sonhos e oferecendo oportunidades reais para mulheres que desejam conciliar trabalho e família.

SoberAna Semijoias e Acessórios Finos

Endereço: Avenida Brasil, 100, Mogi Moderno

Telefone: (11) 98249-0524

Insatgram: @soberanacessoriosfinos

Foto 1 – Brincos e correntes da SoberAna, banhados a ouro 18, unem tendências e clássicos em peças para qualquer ocasião

Foto 2 – Pingentes transformam memórias e sentimentos em joias