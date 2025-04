SIS Libras visa o atendimento de surdos e deficientes auditivos

A Secretaria Municipal de Saúde, de Mogi das Cruzes, está implantando o SIS Libras, uma plataforma de acesso para surdos ou deficientes auditivos com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O objetivo é oferecer suporte ao agendamento telefônico de consultas para surdos ou deficientes auditivos que precisam marcar consultas ou esclarecer dúvidas.

O novo recurso foi apresentado na segunda-feira (7), em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, durante evento realizado na sala de reuniões da Prefeitura de Mogi das Cruzes, pela prefeita Mara Bertaiolli, o vice-prefeito Téo Cusatis, a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, o adjunto Luiz Henrique Benites Bot, e o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, José Francimário Vieira de Macedo Farofa.

“Trata-se de um recurso de extrema importância para promover acesso a todos que precisam”, explicou o vice-prefeito. Na sequência, a coordenadora do SIS (Sistema Integrado de Saúde), apresentou os detalhes do novo serviço. “Tudo o que ouvimos em relação à saúde durante a campanha estamos buscando realizar para melhorar o atendimento”, enfatizou a prefeita.

Por meio de uma videochamada em tempo real, o munícipe entra em contato com um intérprete de Libras, que realiza a tradução simultânea durante o atendimento para agendamento da consulta. O SIS Libras pode ser acessado pelo whatsapp: 0800-795-1500. O número indica dois links: https://youtube.com/shorts/1U_B7qDHEMk?si=TDZV-Ngrb5VDh20o, com orientações para o passo a passo sobre como utilizar o sistema, em formato de vídeo; e o https://librasmed.cejam.org.br/joinqueue, que é um serviço remoto com intérpretes em tempo real que garantem acessibilidade ética e segura para pacientes surdos.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

