SIS 160 volta a funcionar das 7 às 13 horas aos sábados

A partir deste sábado (11/06), a Central de Agendamentos do SIS 160 volta a funcionar das 7 às 13 horas. De segunda a sexta-feira, o horário é das 7 às 19 horas. Não há expediente aos domingos e feriados.

No período de pandemia, o atendimento telefônico foi ampliado para prestar melhor assistência ao público mas, diante da retomada segura, os serviços estão sendo reajustados à rotina.

Desde o final do ano passado, a Central de Agendamentos funciona num amplo espaço adaptado a novos recursos tecnológicos, no prédio do Laboratório Municipal de Exames Diagnósticos, no Parque Monte Líbano.

Por meio do SIS 160 é possível solicitar agendamento de consultas de clínica médica, pediatria e ginecologia, esclarecer dúvidas sobre os serviços de saúde e obter orientações sobre a rede de atendimento.