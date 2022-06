O SIS 160 – Sistema Integrado de Saúde está fora do ar por problemas técnicos. A equipe de Tecnologia e Informação já está em contato com a concessionária de serviços telefônicos e também está acompanhando a situação junto à empresa responsável para substituição de um equipamento que permitirá a retomada do atendimento.

A Secretaria Municipal de Saúde lamenta o transtorno e informa que divulgará o retorno dos serviços tão logo seja possível.