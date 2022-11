Sinfônica Jovem de Mogi homenageia compositores brasileiros no Theatro Vasques

Carlos Gomes, Maestro Duda, Guerra Peixe e Villa-Lobos são alguns dos compositores brasileiros que serão homenageados pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes no próximo dia 25 de novembro em um concerto especial e solidário que será realizado no Theatro Vasques, a partir das 20 horas. A regência será do maestro Lelis Gerson.

O concerto é mais um evento comemorativo aos 20 anos da Associação Sinfônica de Mogi das Cruzes e também reforça o compromisso social da entidade. Os ingressos serão trocados por brinquedos novos ou em seminovos (em bom estado) para crianças carentes. Essa ação solidária é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. Os ingressos podem ser retirados no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, das 09 às 16 horas.

“Será uma noite encantadora e especial porque ao mesmo tempo em que estaremos homenageando os grandes nomes da nossa música, vamos celebrar os 20 anos da Associação Sinfônica, unidos em um grande gesto de solidariedade com as crianças carentes do nosso município. Contamos com a presença de todos que apreciam a música clássica brasileira”, ressalta Lelis Gerson.