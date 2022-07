Sinfônica de Mogi se apresenta nesta terça no Festival de Inverno

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes sobe nesta terça-feira (05/07), às 20 horas, no palco do Theatro Vasques para um concerto muito especial que carrega uma emoção dupla: de estrear na programação do 13º Festival de Inverno de Mogi das Cruzes e também realizar a pré-estreia da sua participação no Festival de Inverno de Campos do Jordão, marcada para sábado, dia 09, às 11 horas.

Nesta terça, o público irá ouvir grandes obras como Bolero, de Ravel, um clássico de 1928, que contagia pela maneira em que os instrumentos solistas mudam a cada passagem, e como os demais são inseridos até se totalizarem na orquestra. “La forza del destino”, ópera italiana de Giuseppe Verdi, e “Suite Numero 1” Carmen, de Bizet, compõe o repertório da orquestra, sob a regência do maestro Gerson Lelis.

O tenor convidado Sérgio Verneck completa a noite, levando o público para Itália com “Sole Mio”, “Torna a Sorriento”, “Non ti scordar di me”, entre outras canções italianas. “Nos preparamos para fazer um concerto grandioso, à altura do Festival de Inverno do município, e para representar com excelência Mogi das Cruzes em Campos do Jordão”, destaca o regente Lelis.



Ingresso

A entrada no Theatro Vasques é gratuita e sujeita à lotação. É recomendado chegar com uns 20 minutos de antecedência.