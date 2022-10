Significado de Futebol de Várzea

O que é Futebol de Várzea:



Futebol de várzea é um futebol jogado de forma amadora, sem muita organização. Várzea é uma gíria para designar algo informal, muitas vezes baixo nível, sem muita estrutura ou apoio, seja em relação a profissionais ou ao campo.



O termo futebol de várzea surgiu inicialmente em São Paulo, quando meninos jogavam futebol em campos feitos na várzea, ou seja, às margens do rio Tietê, antes mesmo do futebol se tornar um esporte profissional.



O futebol de várzea é aquele praticado nos campos de bairros, vilas e favelas, que não possui nenhuma estrutura. Os times de futebol de várzea praticamente pagam para jogar, por exemplo, quando têm campeonatos, uma vez que a maioria não possui nenhum patrocinador, então os jogadores têm que desembolsar dinheiro para se manterem.



Existem muitos jogadores, que atualmente são profissionais, que tornaram-se conhecidos jogando em futebol de várzea, como o jogador Damião, por exemplo. Mas esse é um raro exemplo, pis a maioria dos clubes profissionais ainda preferem contratar jogadores já profissionais.



Geralmente o jogador de futebol de várzea é aquele que utiliza o esporte apenas como diversão, que possui um outro trabalho fixo, e faz do futebol apenas uma atividade física, alguns sem nenhuma pretensão de tornar-se jogador profissional.