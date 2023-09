Shows descentralizados encerram a programação de aniversário de Mogi

Para encerrar este ciclo de atividades organizadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Cultura promove mais 14 apresentações descentralizadas, além dos últimos dias de oficinas da Mostra Dança Mogi, exposições e feiras distribuídas pela cidade. Todas as ações comemorativas aos 463 anos do município têm entrada gratuita e são indicadas para todas as idades.

As oficinas da Mostra Dança Mogi, seguem até o dia 30 com palestras, aulas e formações, no Centro Cultural, Casa do Hip Hop e CEU Vila Nova União, com ações para todas as idades.

Na sexta-feira (29), tem Feira Mogi Feita à Mão na Vila Hélio, das 17 às 21 horas. Os artesãos comercializarão uma grande variedade de produtos, como chinelos, bijuterias, panos de pratos, artesanatos gourmet.

Já no sábado (30), a feira do Escambo Literário realizará mais uma ação de troca de livros, no Mercado Municipal, das 9h às 15h30. O programa é fruto de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Cultura e Agricultura e Abastecimento, com o intuito de incentivar o hábito da leitura e fomentar as artes literárias. A feira será montada ao lado do início da rampa de acesso para o segundo piso do Mercadão.

Mogi Arte e Cultura: Shows e Atrações

Este último sábado de setembro encerra o ciclo de ações comemorativas do aniversário de Mogi das Cruzes, com shows descentralizados. Serão realizadas mais 14 apresentações artísticas no Novo Horizonte, Vila da Prata e Quatinga.

As atrações no Novo Horizonte começam mais cedo, das 10 às 14 horas, com o infantil Gran Circo Mina de Riso, shows do Cordel Cantado e Ukulelê Mogi, DJ Rud, além do concerto com o Quarteto de Cordas – Minha Terra Mogi.

Das 12 às 17 horas, na Vila da Prata tem o concerto do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Jovem, shows de Eduardo Henrique e Caqui Doce, e as apresentações para o público infantil com a Combuca da Judite e 2 Girassóis.

Por fim, os moradores de Quatinga poderão assistir as apresentações do Samba A, Luiz Cláudio e Sérgio Melo, e Théo do Piseiro, além do infantil Terra de Almofadas, das 13 às 17 horas.

Durante todo o mês de setembro, foram organizadas mais de 80 apresentações artísticas variadas, com muita música regional, danças, exposições, passeios guiados, apresentações circenses e espetáculos infantis. Além de formações, cursos, palestras e debates voltados para diversas as áreas da cultura.

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Todas as ações têm entrada franca)

Mogi Arte e Cultura: Shows e Atrações

30/9 (sábado)

12h às 17h | Vila da Prata – Praça Januário Figueira da Silva (Av. Francisco Ruiz)

Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes | Música clássica

2 Girassóis | Forró

Eduardo Henrique | Sertanejo

Combuca da Judite | Infantil

Caqui Doce | Forró

10h às 14h | Novo Horizonte (Rua Paulo Ono, 47)

Quarteto de Cordas – Minha Terra Mogi | Música clássica

Gran Circo Mina de Riso | Infantil

Show Cordel Cantado | Forró e Cordel

Ukulele Mogi | MPB

Intervenções com DJ Rud | Hip Hop

13h às 17h | Quatinga (Campo de Futebol – Rua Antonio Rozendo de Lima, 300)

Samba A | Samba

Terra de Almofadas | Infantil

Luiz Cláudio e banda | Sertanejo

Théo do Piseiro | Piseiro

Mostra Dança Mogi

18 a 30/9 | “Inspiração” Oficinas de Dança

Centro Cultural de Mogi das Cruzes (praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 – Centro)

28/9 (quinta-feira)

9h às 12h | Diálogos Dançantes: Experiências e Acessos na Dança Afro Indígena Brasileira | Público: 16 anos | Palestra | com Giselle Salomão de Santana Novaes

13h às 15h | Desvendando a Metodologia Russa de Ballet | Público: infantil | Oficina de dança | com Bruna Viana

30/9 (sábado)

13h | Danças Contemporâneas / Jazz | Público: livre | Oficina de dança | com Alice Squillante Pereira de Almeida

Casa do Hip Hop (R. Coronel Cardoso de Siqueira, 48 – Centro)

29/9 (sexta-feira)

13h às 15h | Danças urbanas | Público: livre | Oficina de dança | com Ismael de Souza Vieira

CEU Vila Nova União (Av. Aurora Ariza Meloni, 1175 – Vila Nova União)

29/9 (sexta-feira)

18h às 20h | Dançaterapia: dançar a vida é para todes! | Público: livre| Master Class | com Fernanda Moretti Pereira de Faria

Feira Mogi Feita à Mão

29/9 (sexta-feira) | 17h às 21h | Vila Hélio

Escambo Literário

30/9 (sábado) | das 9h às 15h30 | Mercado Municipal

Exposições

Mercado Municipal – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sábados das 8h às 16h, e domingos e feriados, das 8h às 12h

1/9 a 23/10 | “Mistura”, comemorando os 165 anos do Mercado

Museu Mogiano (Casarão do Carmo) – de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h

Exposição de longa duração com acervo do museu

Museu Histórico Professora Guiomar Pinheiro Franco – de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h

“Festa do Divino Espírito Santo de Mogi”, da Professora Amália Thereza Manna de Deus

Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos – de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h

Exposição de longa duração com acervo do museu

Pinacoteca de Mogi das Cruzes – de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.

“(In)Visíveis? Um olhar artístico sobre os povos indígenas e negros em Mogi”