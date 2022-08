Shows de pop rock agitam ComVem Patteo Mogilar

As sextas-feiras de agosto serão de música ao vivo no ComVem Patteo Mogilar, em Mogi das Cruzes. A partir desta semana, o pop rock dá ritmo às noites da cidade em homenagem ao ‘Mês dos Pais’. A programação é gratuita, aberta ao público e acontece sempre sob o pergolado do bloco 2 do ComVem Patteo Mogilar.

Nesta sexta (12), às vésperas do Dia dos Pais, a banda Raiz Brasil é quem sobe ao palco com muita energia positiva e suingue para a galera se divertir com o paizão e com os amigos.

Na semana seguinte (19) é a vez da banda Rock Le Pop dar o tom com muita personalidade e qualidade. A banda Farol de Milha vai levantar o público fechando as atrações especiais de Dia dos Pais do mall na última sexta-feira (26) do mês.

Raiz Brasil se apresenta nesta sexta (Foto: Bruna Melo/Divulgação)

“O ComVem Patteo Mogilar é palco de muitas atrações musicais e é sempre um prazer oferecer para os clientes entretenimento de qualidade de forma gratuita. Para este mês, caprichamos nas atrações das noites de sexta em comemoração ao mês dos pais. A intenção é que o cliente possa aproveitar nossa estrutura não só para resolver o dia a dia com nossas operações de serviço e gastronomia, mas também usar o espaço como uma extensão de casa para passear com a família e os amigos”, destaca a equipe da HBR Realty.

O ComVem fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Serviço:

Dia 12 às 20h – Banda Raiz Brasil

Dia 19 às 20h – Banda Rock Le Pop

Dia 26 às 20h – Banda Farol de Milha

Área de convivência do ComVem

(Rua Manuel de Oliveira, 269, Mogilar, Mogi das Cruzes)

Grátis