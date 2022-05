Show “Te Vejo na Cosmopista” comemora 20 anos da banda Motormama no Sesc Mogi 

A banda paulista Motormama sobe ao palco do Sesc neste fim de semana e promete agitar a unidade. “Te Vejo na Cosmopista” comemora 20 anos de estrada do quinteto. No set list, músicas que fazem parte da coletânea “Anhanguera Folk Club”, lançada em 2019.

Em ordem cronológica, a apresentação faz um balanço de duas décadas com canções representativas dos álbuns “Carne de Pescoço” (2003), “A Legítima Cia. Fantasma” (2006), “Aloha Esquimó” (2010), “Flores Sujas do Quintal” (2013) e “Fogos de Artifício” (2017).

Criada no ano de 1999 no interior paulista, a banda Motormama logo chamou a atenção da mídia especializada com reportagens nas revistas Bizz, Playboy, VIP e Rolling Stones, além de jornais como Estadão e Folha de S. Paulo. Depois de vários shows por casas e festivais de todo o país, em setembro de 2011, o grupo estreou em terras estrangeiras e se apresentou no festival Pop Montreal, um dos mais importantes do Canadá. Em maio de 2014, o grupo se apresentou no Primavera Sound, em Barcelona, Espanha, um dos maiores festivais do mundo. No ano seguinte, a banda fez parte da coletânea “Amplificador – Novíssima Música Brasileira” da gravadora inglesa Far Out Recordings, com a música “Rio Grande”.

Banda se apresenta neste domingo

O som do Motormama pode ser considerado um cruzamento entre Mutantes e Neil Young com altas doses de música folk e psicodelia. O título do novo show faz referência à rodovia que cruza o Estado de São Paulo e ao estilo musical que celebrizou o quinteto: um folk tropical mestiço, lisérgico e pungente, considerado único pela crítica especializada. Neste clima de celebração musical, o importante para o grupo é seguir em frente nesta longa estrada perdida da vida. Pé na tábua!

Quando: Dia 22/5, domingo, às 16h | Duração: 80 minutos | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

Protocolos Sanitários | Importante

Desde 18/05 não é mais necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O uso de máscara durante a permanência não é mais obrigatório, conforme Decreto Estadual, mas segue recomendado, especialmente nas áreas fechadas ou cobertas. Álcool em gel para a higiene das mãos sempre que necessário segue disponível em todos os ambientes. Agradecemos a compreensão com as medidas sanitárias que visam o seu bem-estar e a segurança de todos.