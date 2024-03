Show ‘Miragem’, de Valéria Custódio, é atração no Centro Cultural de Mogi nesta quinta

Com influências da música brasileira, ijexá, samba e também de ritmos norte americanos, como jazz, R&B e blues, ‘Miragem’, álbum da artista Valéria Custódio, segue alcançando importantes conquistas. Lançado em 2022, o repertório que passou na primeira fase do Grammy Latino agora está em nova circulação, com apresentações gratuitas proporcionadas pelo Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (Profac), sendo o próximo show nesta quinta-feira (28), no Centro Cultural de Mogi, que fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360.

As dançantes mensagens de amor, autoconhecimento e reflexão são atração na voz de Valéria Custódio, guitarra de Thais Naomi, teclado de Juliana Rodrigues, a direção musical de Evandro dos Reis, e apoio técnico de João Corrêa, Jéssica Vianna, Marian Koshiba, Katlen Rodrigues, Rebela Melo e Lethicia Galo.

“No show de estreia desta turnê de circulação, que realizamos no Centro de Convivência e Cooperativa (Cecco), no dia 22 de março, quando tivemos lotação máxima da casa, ficou clara a força de ‘Miragem’. As pessoas se identificam com as músicas, com as mensagens, de uma forma tão bonita, tão sincera. Vê-las cantando, dançando e interagindo conosco no palco, não tem preço”, avalia a cantora Valéria Custódio, que fala em “uma nova fase” para o repertório.

É tudo sobre “se amar, se curar, se respeitar e se autovalorizar”, o que está estampado nas letras, que contém sentimentos mistos. Há amor intenso, luto, admiração, reflexão, amadurecimento. Há vida.

Tem faixas para dançar, como ‘Água Pra se Benzer’, ‘Odoyá’, ‘Avesso’ e ‘Ela’, e também outras para sentir, para aproveitar de olhos fechados, como ‘O Tempo’, ‘Faxina’, ‘Desilusão’, ‘Nó’, ‘Voraz’. E ainda outras “canções surpresa”.

Juntas em ‘Miragem’, as canções apresentam ao público uma mescla de diferentes gêneros, ritmos e estilos, em um caldeirão de cultura afro, brasilidades e referências internacionais que colocam Valéria Custódio em posição de destaque no cenário autoral. Mais detalhes estão disponíveis nas redes sociais da artista, que podem ser acessadas em https://linktr.ee/valeriacustodiooficial.