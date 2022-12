Shibata aceita encomendas para a Ceia

O ano voou, chegamos nas festas de fim de ano e já está na hora de pensar no que oferecer para os convidados na Ceia. E se você é daqueles que se preocupa com o cardápio mas não quer ficar o dia inteiro com a barriga encostada no fogão, que tal encomendar os pratos para essas noites tão especiais, em que passamos reunidos com quem mais amamos?

Este ano, a Rede Shibata Supermercados segue com as encomendas para as ceias. Para a noite de Natal, os pedidos se encerraram nesta quinta, dia 22, mas ainda dá tempo de ter as delícias do Shibata na Ceia de Ano Novo. Para essa noite, os pedidos podem ser feitos até o dia 29, próxima quinta-feira, com a retirada dos pratos agendada para o dia da virada, 31 de dezembro, até as 15 horas.

O cardápio é variado e inclui entradas, guarnição, assados e sobremesa, para uma refeição completa que com certeza vai arrancar vários elogios. Para entrada, os clientes podem escolher entre diversas opções: salada de sete grãos, antepasto de berinjela, salada completa, maionese de legumes, salpicão, vinagrete e pasta de alho.

Na guarnição, o menu inclui farofa, arroz com passas ou alho poró, arroz primavera, nhoque ao sugo, lasanha à bolonhesa e canelone ao sugo.

Os assados seguem na linha de oferecer as comidas típicas desta época de festas natalinas. Aqui, a escolha vai entre frango assado, frango recheado, ave natalina, peru assado, tender, pernil, costela bovina assada, manta pururuca recheada, lombo suíno, maminha assada, torta de frango e torta de frango com palmito.

Já para a sobremesa, a parte preferida de todas as crianças – e também de vários adultos -, os clientes têm à disposição coroa de frutas, torta de paçoca, torta de avelã com leite em pó, torta alemã, rabanada e pudim de panetone. Todos os pratos são pedidos por quilo.

Para fazer seu pedido, basta passar em uma rotisseria Shibata e conferir as opções disponíveis. Lá, os clientes também encontram outros pratos prontos.